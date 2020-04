Kylian Mbappé porte plainte contre des escrocs qui utilisent son…

Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG a vu son nom et son image être exploités pour promouvoir des investissements douteux dans des cryptomonnaies.

Kylian Mbappé a l’habitude d’apparaître dans des publicités. Mais la star du PSG préfère tout de même donner son avis avant d’être associée à un produit et éviter d’être impliquée dans une arnaque… Selon L’Equipe, il a décidé de saisir la justice en raison de l’utilisation à son insu de son nom et de son image pour promouvoir des investissements “plus que douteux”, selon les termes du quotidien sportif, dans des cryptomonnaies. “Le dernier investissement de Kylian Mbappé a mis les experts sous pression et a effrayé les grandes banques”, annonce ainsi un article que l’on peut trouver sur Internet pour “vanter” les mérites de cette arnaque.

Cet article s’appuie notamment sur un faux passage de l’international français dans l’émission “Touche pas à mon poste” dans lequel il aurait évoqué “une nouvelle possibilité de richesse qui peut transformer n’importe qui en millionnaire en l’espace de trois ou quatre mois”. Un peu plus loin dans l’article, le joueur est directement cité : “Je suis vraiment content d’avoir tenté l’expérience parce que c’est le moyen le plus rapide et le plus facile de gagner beaucoup d’argent”, assure-t-il en évoquant un “nouveau programme de trading automatique des cryptomonnaies appelé Bitcoin Revolution”. Une autre page internet a été créée, toujours en utilisant l’image de Kylian Mbappé, pour faire la promotion d’un produit similaire, Bitcoin Trader.

Pas une première pour Kylian Mbappé

L’Equipe explique qu’après avoir enregistré ses coordonnées sur le site en question, la personne est contactée le lendemain par téléphone. Elle est encouragée à effectuer un placement, qui lui permet de réaliser une petite plus-value afin de l’appâter et la convaincre d’investir plus d’argent. “On a plusieurs enquêtes en cours sur des escroqueries aux cryptomonnaies. Quand la victime décide d’investir de manière plus importante, elle n’a plus jamais de nouvelles de son pseudo trader ou conseiller financier. (…) Pour éviter de tomber dans le piège, il faudrait surtout que les épargnants arrêtent de croire à l’existence de taux de rendement de 10, 15 ou 20%”, explique la commissaire Anne-Sophie Coulbois, cheffe de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).

Le nombre de personnes qui ont été escroquées dans cette affaire et le montant que le ou les auteur(s) derrière cette arnaque ont pu empocher ne sont pas précisés par L’Equipe. Kylian Mbappé n’a de son côté fait aucun commentaire officiel. Ce n’est pas la première fois que le jeune homme est confronté à ce genre d’affaire. En 2019, son nom et son image avaient été utilisés pour faire la promotion d’une escroquerie similaire, déjà dans le domaine des monnaies virtuelles.