La Camerounaise rentre du Canada…elle meurt empoisonnée

Une Camerounaise rentrée du Canada meurt mystérieusement, la diaspora en ébullition

Elle a eu des douleurs au ventre

La thèse d’un empoisonnement est encore évoquée

La peur envahit la diaspora

C’est devenu un phénomène au Cameroun. Ces derniers temps, la disparition mystérieuse des Camerounais revenus de la diaspora devient récurent et assez problématique. Sur la toile, l’émotion est encore vive par rapport à la dame qui est rentré des USA pour célébrer son mariage et qui meurt quelques jours après (soupçon d’empoisonnement). Mais là encore on annonce le décès d’une autre femme, qui serait, elle rentrée du Canada et qui rejoint l’au-delà dans des conditions qui font jaser.

Que se passe-t-il exactement avec les Camerounais de la diaspora ? Cette interrogation taraude les esprits des Camerounais d’ici et d’ailleurs depuis un certain temps. Depuis ce matin, c’est un nouveau drame qui frappe la communauté camerounaise vivant au Canada. En effet, selon une dépêche du lanceur d’alerte N’zui Manto, la dame (sur la photo) était partie du Canada est arrivée au Cameroun avant hier. « Mais voilà qu’une fois au pays, elle se plaindra plus tard des douleurs au ventre et mourra dans un hôpital à 3h du matin !!! », informe le lanceur d’alerte qui précise que la thèse de l’empoisonnement est une fois de plus évoquée.

Même s’il est difficile de confirmer la thèse de l’empoissonnement, il est tout de même vrai qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Qu’une personne décède, c’est un fait, mais que les décès s’enchaînent d’une manière effroyable, là, ça devient inquiétant.

Sur la toile, la diaspora est affolée. Certains n’hésitant pas à afficher leur crainte quant à un probable retour au pays. La peur envahie tout le monde…lire la suite ici