La caravane de Gueum Sa Bopp attaquée…à Keur Massar Nord

Les abords immédiats du terrain « Aiglon » de la commune de Keur Massar Nord ont été le théâtre de violents affrontements entre des partisans du candidat de Gueum Sa Bopp, Moussa Camara, et ceux de la candidate de Benno Bokk Yakaar (Bby), Aminata Assome Diatta, par ailleurs ministre du Commerce, renseigne Les Echos.

Alors que la candidate de Bby, Aminata Assome Diatta, reçoit l’association des délégués de quartier de Keur Massar Nord au terrain de football «Aiglon» pour une signature de conventions, la caravane du candidat de Gueum Sa Bopp, Moussa Camara, débarque sur les lieux, pousse des vivats et scande à tout rompre des slogans à l’honneur de leur leader sur une des voitures sonorisées.

Un geste que des préposés à la sécurité d’Assome Diatta considèrent comme de la provocation. Ils interceptent la caravane de Gueum Sa Bopp sur la route et les intiment l’ordre de rebrousser chemin. Mais, les partisans de Moussa Camara, tempèrent et tentent d’engager une séance d’explications avec les inconditionnels de la candidate de la coalition de Bby. Seulement, selon senego, ces derniers refusent catégoriquement de les écouter, débitent à tout va des grossièretés et les somment de quitter immédiatement les lieux.

Ils se jettent brusquement sur des caravaniers, les bousculent et les repoussent avec violence. Des caravaniers sautent des véhicules et détalent comme des lapins. Ils sont pris en chasse par les nervis du camp adverse, qui les pourchassent, rattrapent quelques-uns parmi eux et les bastonnent sauvagement.

Des blessés ont été dénombrés dans le camp de la caravane du candidat de Gueum Sa Bopp. Ceux-ci ont d’ailleurs déposé, hier, des plaintes contre les nervis armés et non encore identifiés à la brigade territoriale de gendarmerie du département de Keur Massar, qui a été littéralement envahie par les caravaniers malmenés. Une enquête a été ouverte.