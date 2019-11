Au coordonnateur de la confédération internationale des familles religieuses (CIFAR), Modou Bousso Dieng, par Dr Khalia Haydara

A tous ceux qui défendent des criminels,

Vous vous permettez l’ignominie de défendre un soi-disant sérigne daara qui enchaîne et torture des enfants, et de menacer l’Etat qui, selon vous, devrait être sur ses gardes ! C’est abject ! C’est indigne.!

Mon intention n’est nullement de défendre un État qui néglige ses enfants, un État dont le laxisme encourage la perpétuation des violations des droits des enfants et nourrit des décennies d’actes criminels, un État dont les membres principaux protègent leurs enfants et délaissent ceux des citoyens dans la misère et la maltraitance, un État qui refuse de prêter une oreille et un regard cléments aux enfants vulnérables, un État qui ignore que la protection et le bien-être des enfants sont primordiaux, un État qui ratifie des lois et adopte des mesures et des codes qui souffrent terriblement de l’absence d’une validation empirique, des lois qui ne sont aucunement subordonnées aux intérêts supérieurs des enfants mais qui visent des fins économiques, relationnelles, un État qui adopte des lois sous la pression des puissances extérieures, des lois et des mesures sans foi ni conviction. Je ne défendrai pas un tel Etat.

Toutefois, au lieu de demander à l’Etat d’être sur ses gardes, c’est plutôt vous qui devriez être sur vos gardes. Car vous encourrez et la colère des hommes et celle de Dieu. De quelle religion, vous réclamez-vous enfin ? De l’Islam ? Surtout pas !

En vérité, vous êtes des ennemis de la vertu, vous représentez un danger pour vous-même et pour l’humanité entière.

Aussi, une question se pose inéluctablement : qu’est ce qui explique le silence des guides des confréries musulmanes face à la mendicité, à la maltraitance des enfants dans les daaras ? Le rôle d’un guide n’est-il pas d’éclairer, de montrer le chemin, de corriger au besoin ceux qui se réclament de lui ?

J’espère fort que ce tortionnaire sera sanctionné. Car ce qu’il a fait à ces enfants est, à tous les égards, injustifiable.

Célébrons les enfants !

Dr. Khalia Haydara

Enseignante chercheur

Présidente de l’association Les Oliviers