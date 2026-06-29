La Constitution…nouveau «champ de bataille» entre Pastef et l’opposition

Alors qu’une proposition de réforme de la Constitution est en cours d’examen à l’Assemblée nationale, le Sénégal traverse une séquence politique marquée par une polarisation extrême. Entre la majorité parlementaire, déterminée à faire adopter ce qu’elle présente comme une modernisation nécessaire, et un front hétéroclite composé de l’opposition et de la société civile, le débat sur l’architecture institutionnelle tourne à l’épreuve de force, réveillant des craintes profondes quant à la stabilité démocratique du pays.

Vive agitation autour de la proposition de loi n° 17/2026, portant révision de la Constitution. Portée par le groupe parlementaire Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), cette initiative législative, qui ambitionne de redessiner les contours de l’architecture institutionnelle du pays, a provoqué une onde de choc au sein de la classe politique et de la société civile, faisant basculer le débat public dans une phase de polarisation intense.

Pour les partisans du projet, cette réforme ne relève aucunement de l’improvisation. Un collectif de 143 personnalités, incluant des intellectuels et universitaires de renom tels que l’écrivain Boubacar Boris Diop, défend la nécessité d’acter ces changements. Selon eux, le texte constitue l’aboutissement de deux décennies de réflexions, allant des Assises nationales de 2009 aux récentes assises de la Justice, et vise à renforcer les mécanismes de contrôle parlementaire tout en introduisant des droits sociaux inédits.

Cependant, cette lecture est radicalement contestée par une opposition unie et des mouvements citoyens déterminés. Ces derniers, à l’instar de l’ancien parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (APR), ou du mouvement Y’en a marre, dénoncent une démarche unilatérale. Ils fustigent une tentative de modifier le pacte fondamental de la Nation sans le consentement explicite du peuple, qualifiant cette entreprise de « coup de force institutionnel » visant à servir des intérêts partisans plutôt que l’intérêt général.

Le politologue Dr Yoro Dia s’est fait l’écho de cette défiance, qualifiant ces manœuvres d’« arme de distraction massive ». Selon lui, cette agitation législative occulte les urgences économiques et sociales auxquelles font face les Sénégalais. Cette vision est partagée par la coalition Diomaye Président, dont la coordinatrice, Aminata Touré, a dénoncé une volonté manifeste d’affaiblir l’institution présidentielle au profit d’un rééquilibrage qu’elle juge dangereux pour la stabilité du pays.

Au cœur de cette fronde, l’argument de la légitimité populaire revient en boucle. Le Mouvement Aar Sunu République, ainsi que le Parti démocratique sénégalais (PDS), exigent un recours au référendum. Pour ces acteurs, la Constitution n’appartient pas à la majorité parlementaire, mais aux citoyens. Ils considèrent que toute modification substantielle touchant aux fondements du régime doit impérativement être soumise à l’arbitrage des urnes pour garantir sa validité démocratique.

Le débat a également pris des accents de crise au sein même de la mouvance au pouvoir. Certaines voix, comme celle du ministre Abdourahmane Diouf, ont sévèrement critiqué l’orientation prise Ousmane Sonko. Accusant ce dernier de vouloir imposer une « logique révolutionnaire » étrangère aux traditions républicaines sénégalaises, il appelle à préserver l’équilibre actuel, tout en promettant une opposition méthodique aux réformes envisagées.

Sur le plan juridique, un membre de la coalition Diomaye Président a soulevé des doutes sérieux quant à la recevabilité de la procédure, dénonçant une « fraude politique » sous couvert de modernisation. À ses yeux, les amendements introduits en commission parlementaire ont tellement dénaturé le texte initial que la démarche en devient suspecte, transformant un débat technique en un conflit ouvert pour l’accaparement des leviers du pouvoir.

Face à ce blocage, la société civile s’organise pour monter en puissance. Le mouvement Aar Sunu République a déjà annoncé un plan d’action incluant une « Grande Marche pour la Défense de la République », prévue le 10 juillet prochain. Cette mobilisation vise à faire pression sur l’Exécutif et les parlementaires, exhortant le chef de l’État à assumer son rôle de garant des institutions et à mettre un terme à ce qu’ils considèrent comme une fuite en avant.

À l’heure où les tensions s’exacerbent, le Sénégal se trouve à une croisée des chemins. Entre la volonté de réforme portée par la majorité, qui appelle à ne pas céder à l’immobilisme, et une opposition farouche qui réclame un consensus national, la question constitutionnelle est devenue le miroir des fractures politiques actuelles. L’issue de cette bataille parlementaire et citoyenne sera déterminante pour la stabilité institutionnelle du pays dans les mois à venir.

La rédaction de Xibaaru