Révision constitutionnelle : Babacar Ndiogou appelle à un large consensus et met en garde contre un bras de fer institutionnel

Dans une contribution consacrée à la réforme constitutionnelle en cours, Babacar Ndiogou, membre du mouvement Jappo Yessal Kaolack, alerte sur les risques d’une modification unilatérale de la Loi fondamentale. Il estime que le conflit naissant entre l’exécutif et la majorité parlementaire pourrait fragiliser les institutions et appelle à privilégier une concertation nationale avant toute révision.

Le débat autour de la révision de la Constitution continue de susciter des prises de position au sein de la classe politique et de la société civile. Dans une contribution publiée le 27 juin 2026, Babacar Ndiogou analyse les enjeux de la réforme et exprime son inquiétude face à ce qu’il considère comme une confrontation institutionnelle entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire.

Selon lui, le rejet des amendements proposés par l’exécutif traduit une volonté de la majorité de procéder à une révision de la Constitution sans véritable consensus. Une démarche qui, à ses yeux, risque d’accentuer les tensions entre les différentes institutions de la République.

L’auteur rappelle que la Constitution ne saurait être modifiée au gré des rapports de force politiques. Il soutient qu’en dépit de la légalité dont peut disposer une majorité parlementaire, toute réforme de la Loi fondamentale devrait être précédée d’une large concertation impliquant les principales forces politiques, sociales et citoyennes du pays.

Pour Babacar Ndiogou, la stabilité institutionnelle repose avant tout sur une Constitution durable, capable de résister aux alternances politiques. Il déplore que, depuis plusieurs décennies, chaque régime procède à des modifications constitutionnelles inspirées, selon lui, par des considérations partisanes plutôt que par la recherche de l’intérêt général.

L’auteur estime également que les divergences actuelles entre les présidents de l’exécutif et du pouvoir législatif ne devraient en aucun cas influencer le contenu de la Constitution. À son avis, les difficultés du Sénégal tiennent davantage au comportement des acteurs politiques qu’à une insuffisance des textes juridiques.

Dans sa réflexion, Babacar Ndiogou regrette aussi le silence d’une partie des organisations citoyennes qui s’étaient pourtant fortement mobilisées sous les précédents régimes contre les révisions constitutionnelles jugées opportunistes. Il s’interroge sur cette évolution, évoquant une possible lassitude ou un désengagement de la société civile.

Sur le fond, il reconnaît que certaines réformes destinées à consolider l’État de droit ou à améliorer la gouvernance méritent d’être encouragées. En revanche, il estime que le projet actuellement débattu ne renforce pas véritablement l’équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Babacar Ndiogou se montre particulièrement réservé sur les dispositions qui renforceraient les attributions du Premier ministre. Selon lui, le président de la République doit demeurer l’unique détenteur du pouvoir exécutif, avec la possibilité de déléguer certaines compétences dans les limites fixées par la loi.

Il considère notamment que l’idée d’imposer une concertation entre le président et le Premier ministre pour définir la politique de la Nation pourrait créer une dualité de l’exécutif et favoriser des conflits institutionnels en cas de désaccord.

L’auteur s’oppose également à l’extension des prérogatives du Premier ministre en matière de saisine de la future Cour constitutionnelle, estimant qu’une telle évolution risquerait de placer les deux têtes de l’exécutif sur un pied d’égalité institutionnelle.

Concernant la Cour constitutionnelle, Babacar Ndiogou ne voit pas la nécessité d’augmenter le nombre de ses membres, jugeant l’effectif actuel suffisant au regard du contexte budgétaire. En revanche, il salue l’introduction de l’incompatibilité entre les fonctions ministérielles et l’exercice d’un mandat parlementaire ou de chef d’exécutif territorial, qu’il considère comme une avancée pour la gouvernance publique.

Le membre de Jappo Yessal Kaolack appelle les autorités à privilégier un dialogue inclusif avant toute modification de la Constitution. Selon lui, seule une réforme élaborée dans le consensus pourra garantir la stabilité des institutions et renforcer durablement l’État de droit au Sénégal.