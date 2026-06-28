Révision constitutionnelle : Y’en a marre réclame un référendum et interpelle le président de la République

Le mouvement citoyen Y’en a marre est monté au créneau contre le projet de révision de la Constitution porté par le groupe parlementaire Pastef. Dans un communiqué, il dénonce une initiative guidée par des considérations politiques, interpelle le président de la République sur son silence et exige que toute modification de la Loi fondamentale soit soumise au verdict populaire par voie référendaire.

Le débat autour de la réforme constitutionnelle continue de mobiliser les acteurs politiques et les organisations citoyennes. Dans un communiqué rendu public, le mouvement Y’en a marre a exprimé sa vive préoccupation face aux initiatives visant à modifier la Constitution, estimant que les changements proposés ne reposent pas sur une démarche consensuelle.

L’organisation considère que les réformes engagées par le groupe parlementaire Pastef répondent davantage à des calculs politiques qu’à une volonté de renforcer les institutions. Elle dénonce une tentative d’imposer des modifications majeures à la Loi fondamentale sans consultation préalable du peuple sénégalais.

Le mouvement interpelle également le président de la République, qu’il juge trop discret sur une question qu’il qualifie de cruciale. Rappelant que le chef de l’État est le garant de la Constitution, Y’en a marre estime qu’il lui revient de clarifier publiquement sa position sur le projet de révision.

Selon le communiqué, le silence du président entretient les interrogations dans l’opinion publique. Le mouvement lui demande ainsi de s’exprimer afin d’éclairer les Sénégalais sur les orientations qu’il entend défendre dans ce dossier.

Y’en a marre met également en garde contre toute tentative d’utiliser la majorité parlementaire pour faire adopter une réforme constitutionnelle sans adhésion populaire. Pour l’organisation, la Constitution appartient avant tout au peuple, seul détenteur de la souveraineté nationale.

Dans cette perspective, le mouvement exige que toute modification de la Loi fondamentale soit obligatoirement soumise à un référendum, afin que les citoyens puissent se prononcer directement sur les changements envisagés.

Constatant la multiplication des prises de position contre le projet de révision, Y’en a marre appelle les partis politiques, les organisations de la société civile et l’ensemble des forces vives de la Nation à unir leurs efforts pour défendre, selon lui, les principes démocratiques et empêcher toute réforme imposée sans le consentement du peuple.

« Le peuple sénégalais ne doit pas subir. Il doit décider », conclut le mouvement dans son communiqué.