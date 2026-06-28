Tension politique : Lansana Gagny Sakho alerte sur les risques pour l’attractivité du Sénégal

Le président du Conseil d’administration de l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Lansana Gagny Sakho, s’inquiète des répercussions du climat politique actuel sur l’attractivité économique du Sénégal. Selon lui, les tensions observées ces derniers mois sont de nature à refroidir les investisseurs, dont les décisions reposent avant tout sur la stabilité et la visibilité.

« Les tensions politiques actuelles ne rassurent pas les investisseurs. Il faut le dire », a-t-il déclaré, estimant que le contexte d’incertitude constitue un frein à la mobilisation des capitaux.

Pour le PCA de l’APIX, les investisseurs raisonnent sur le long terme et ont besoin de garanties avant de s’engager. « N’importe quel investisseur, vous lui demandez, il vous dit : “On ne sait pas ce qui va se passer demain.” Un investisseur, il se projette sur cinq, six ans. Il lui faut une visibilité sur cinq ou six ans. Dès qu’il a une petite inquiétude, il va voir ailleurs », a-t-il expliqué.

Lansana Gagny Sakho rappelle également que le Sénégal ne bénéficie plus du monopole de la stabilité en Afrique de l’Ouest. « Ce qu’on oublie au Sénégal, c’est que nous ne sommes plus le seul îlot de stabilité dans la sous-région. Aujourd’hui, vous avez la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Bénin », a-t-il souligné.

Selon lui, ces pays ont entrepris des réformes similaires à celles du Sénégal afin d’attirer les investissements. « Vous avez tous ces pays qui font exactement le même travail que nous : ils réforment leur code de l’investissement, ils ont des zones économiques spéciales (ZES) et on a un même marché communautaire », a-t-il rappelé.

Dans un espace économique intégré comme l’UEMOA et la CEDEAO, où les investisseurs disposent de plusieurs options, le choix se porte naturellement sur les environnements les plus stables. « L’investisseur va opter pour la situation la plus plausible pour travailler », a affirmé le Dr Sakho.

Il a lancé un appel à l’apaisement du climat national. « Raison pour laquelle il faut impérativement apaiser le climat social et politique dans ce pays », a-t-il insisté.