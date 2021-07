La corruption…problème majeur des pays africains

La corruption demeure le problème majeur du continent africain. La présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), lors de la 5e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption, est revenu sur ce fléau qui gangrène nos pays.

« La corruption est devenue l’un des défis majeurs de gouvernance et de développement auquel est confrontée. Elle a plusieurs facettes. Et se manifeste dans la quasi-totalité des secteurs de la vie. Ses conséquences sur le développement économique du continent ne peuvent et ne doivent être sous estimés lorsqu’on sait qu’elle touche souvent ceux qui souffrent le plus, les personnes vulnérables, pauvres et marginalisées. Pourtant, en dépit de certains engagements collectifs apparents contre la corruption en Afrique, le défi reste énorme. En ratifiant les différentes chartes, certains pays africains ont réaffirmé leur engagement en faveur de la démocratie, du respect des droits humains, de l’Etat de droit, ainsi que des valeurs de transparence, d’intégrité, de participation et de responsabilité », a déclaré Seynabou Ndiaye.