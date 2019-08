La CPI avoue…Les preuves contre Gbagbo étaient fausses

Le juge-président Cuno Tarfusser persiste : « Nombre de documents étaient d’authencité douteuse »

Dans un document, en date du 16 juillet 2019, dont lebanco.net a reçu copie, le juge Cuno Tarfusser, qui a dirigé le procès de Gbagbo et Blé Goudé à la Cour pénale internationale( Cpi), revient sur les éléments ayant fondé sa position d’acquitter les accusés. « Ma conviction que les deux accusés devraient être acquittés, (est) fondée sur l’évaluation des éléments de preuve et sur leur exceptionnelle faiblesse », énonce-t-il d’entrée.

Puis le juge-président qui a dirigé les débats d’ajouter : « Pendant près de deux ans, j’ai assisté à l’étiolement de la cause du Procureur dans la salle d’audience, où les témoins, qui allaient de la plus humble des victimes aux plus haut gradés de l’armée ivoirienne, ont les uns après les autres systématiquement affaibli, lorsqu’ils n’ont pas complètement décrédibilisé, la thèse qu’ils étaient « censés » soutenir, le Procureur les ayant cités à comparaître à cette fin ».

Pour lui, en effet, plusieurs documents brandis en guise de preuve, pêchaient par leur manque de crédibilité. « Pendant près de quatre ans, j’ai aussi passé au crible des montagnes de documents qui soi-disant appuyaient cette thèse, mais dont aucun n’en a apporté un commencement de confirmation, qu’ils soient pris individuellement ou dans leur ensemble. Comme cela est souligné dans les Motifs, nombre de ces documents étaient d’authenticité douteuse », assène le juge Tarfusser.

Et d’enfoncer le clou en avançant « qu’il est probablement juste de dire que, dans de nombreux systèmes nationaux, une majorité des preuves documentaires produites par le Procureur n’aurait pas réussi ne serait-ce que le plus rudimentaire des tests d’admissibilité ». Autant de raisons qui ont fondé sa conviction de relâcher, le 15 janvier 2019, les accusés Laurent Gbagbo et Blé Goudé, dont le procès s’était ouvert le 28 janvier 2016.