Neymar…C’est la JUVE qui passe à l’action

Selon le média brésilien Globo Esporte, la Juventus a fait savoir au PSG qu’elle était prête à accueillir Neymar, en proposant un certain Paulo Dybala.

Neymar Jr. rêvait d’un retour au FC Barcelone, mais son avenir se joue désormais entre le PSG (avec qui il est lié jusqu’en 2022), le Real Madrid et… la Juventus ! Alors que la Casa Blanca tarde à se rapprocher de Leonardo afin de chiper le prodige brésilien au nez et à la barbe de son rival catalan, le mastodonte de la Serie A tenterait actuellement sa chance, comme l’indique le média brésilien Globo Esporte lundi soir.

« Leo » a ainsi été contacté et les Bianconeri seraient prêts à inclure Paulo Dybala dans la transaction. A priori, on est encore loin d’un accord entre les deux clubs concernés, d’autant que le champion de France est intransigeant – et c’est logique – avant de céder le joueur le plus cher de l’histoire (222 millions d’euros). Le directeur sportif brésilien pourrait évidemment réclamer un autre joueur de qualité en plus d’un chèque de 100 ou 150 millions d’euros…

En tout cas, cette information confirme la possible venue de « La Joya » dans la capitale hexagonale. L’attaquant de 25 ans n’a jamais voulu quitter le Piémont cet été mais, poussé vers la sortie, il envisagerait ainsi un départ pour le PSG. Selon Sport Mediaset, son entourage est attendu mardi à Paris pour négocier un futur contrat. Pendant ce temps-là, Neymar rejoindra-t-il Cristiano Ronaldo à la Juve ? Ce serait sensationnel…