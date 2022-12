La défaite des Lions démasque tous les charlatans-menteurs du Sénégal

Après la débâcle de la bande à Kalidou Koulibaly au Qatar, la performance inédite des charlatans–menteurs a finalement mis du baume au cœur des supporters sénégalais. Rions un peu ! Car, et c’est « Le Témoin » quotidien qui vous le dit, le rire stabilise le rythme cardiaque et diminue le stress de la déception. Toujours est-il que cette coupe du monde de Qatar 2022 a révélé que le Sénégal n’est plus un pays de footballeurs, mais plutôt une nation de charlatans-menteurs.

Ces lamentables marchands d’espoir et trafiquants de rêve ont pour nom : Karamba, Selbé Ndom, Mara Niass, Kounkandé, Serigne Cheikh Ndiaye, Cheikh Mouhamadou Fadal, Seydina Ousmane Ndiaye, Serigne Bada Kéman, Dieng Niass, Serigne Modou Diaka Ndiaye, Serigne Bassirou Hahmadou etc. D’aucuns parmi ces charlots avaient prédit la victoire du Sénégal face à l’Angleterre tandis que d’autres étaient plus loin dans le mensonge en voyant les Lions… remporter la coupe du monde

« J’ai vu la Coupe quitter Qatar pour arriver à Dakar. J’ai vu même le président Macky Sall décréter un mois férié, chômé et payé » avait juré ce brillant conteur et ancien prix Nobel des fables de La Fontaine. Malheureusement le Sénégal n’est pas la Tunisie de Ben Ali. Dans le but de rétablir l’ordre social à l’époque, l’ancien président tunisien avait instruit son ministre de l’intérieur de prendre un arrêté déclenchant la chasse aux charlatans dans le tout le pays.

Face à la répression policière, de nombreux charlatans, faussaires, menteurs et voyants sénégalais, maliens, nigérians, burkinabés et camerounais avaient fui la Tunisie. Souhaitons que le président Macky Sall s’inspire de Ben Ali pour débarrasser notre pays de cette horde de charlatans.

Avec Le Témoin