Cheikh Ndiaye salue la diplomatie de bon voisinage de Macky

La diplomatie du bon voisinage prônée par le Président Macky Sall depuis 2012, matérialisée en contexte par la visite des présidents Gambien et Bissau guinéen.

Homme de paix et dialogue, très sensible aux questions de géopolitique sous régionale, panafricaniste jusqu’aux bouts des orteils , le Président Macky SALL avait déjà, dans son programme « yoonu Yokkute » lancé la doctrine de la diplomatie du bon voisinage, qui sera dès avril 2012 inaugurée par sa visite historique en Gambie sous Yaya Jammey. Le résultat immédiat, on se le rappelle, fut l’accord et l’engagement de l’homme fort de Banjul, pour la construction du pont sénégambien, une œuvre que nos trois précédents présidents n’ont pas réussi à concrétiser.

Avec et sous Adama Barrow comme Président de la Gambie, ce rêve est devenu réalité et le pont inauguré le lundi 21 Janvier 2019 à la satisfaction des deux peuples en général et ceux de la Casamance en particulier, puisque la Gambie est une « banana dans la gueule du Sénégal » pour reprendre le mot du politologue Babacar Justin Ndiaye. Cette diplomatie du bon voisinage s’est aussi manifestée dans le domaine sanitaire, par l’octroi de 20.000 doses de vaccins par le Président Macky Sall aux peuples Gambien et Bissau.

Après les récents et regrettables événements intervenus au Sénégal et qui ont fait le tour du monde, la visite des Présidente Gambien et Bissau guinéen, au-delà du soutien fort au Président Macky Sall, qui œuvre inlassablement au développement économique et social de nos deux voisins, est une invite au peuple sénégalais à ne jamais et quelle qu’en soit la raison, jouer avec la paix, qui est une valeur bien sénégalaise.

Ces violences intervenues dans un contexte de Covid 19 qui a considérablement dégradé les conditions de vie des sénégalais, comme partout ailleurs pourraient être un élément de géopolitique à même de contaminer nos voisins et donc travailler à limiter les dégâts à Dakar revient à protéger et préserver Banjul et Bissau. Aussi, la contribution de nos voisins à la résolution de la crise en Casamance, a été déterminante et cette paix retrouvée au Sud du Sénégal, est aussi un gage de stabilité et de sécurité pour nos voisins.

Et donc finalement, « quand le Sénégal tousse, nos voisins sont enrhumés » et que nous sommes tous liés par une communauté de destin pour reprendre le Président Macky Sall. Ainsi en ont décidé l’histoire, la géographie, la politique, la sociologie, mais faudrait-il le savoir, le comprendre et puis le vivre.

Le Sénégal et les sénégalais doivent être conscients du rôle important que nos voisins jouent pour notre sécurité collective et individuelle et donc travailler sans cesse au raffermissement de nos relations comme le Président Macky Sall s’y est engagé et y travaille. Les sénégalais doivent savoir davantage ce que nous avons et ne pas jouer avec dans un environnement mondial marqué par la violence et les conflits et qui nous sommes pour continuer à baliser la voie de la tolérance, du vivre ensemble et de la démocratie.

Il est heureux d’avoir un Président conscient des enjeux géopolitiques sous régionaux, même si le commun des sénégalais n’y prête pas une certaine attention et importance.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand Yoff