La Fédération vole au secours de la Ligue Pro…avec 150 millions

Evoquant la situation financière difficile de la Ligue sénégalaise de football professionnel, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise a pris la décision d’accorder une subvention exceptionnelle de 150 000 000 F CFA, de payer les arriérés de frais d’arbitrage (2018-2019) et d’autres frais jusqu’à hauteur d’un maximum de 50 000 000 F CFA, de prendre en charge les frais de fonctionnement et d’organisation des compétitions pour les saisons 2019-2020, suivant le budget provisionnel soumis au Comité exécutif, de prendre en charge les arriérés de récompenses des clubs lauréats depuis la saison 2016-2017, selon un échéancier à définir par la Fédération, de procéder à une étude de modalités d’accompagnement sur la prise en charge du personnel de la LSFP.

Au-delà, il est aussi décidé de procéder à une démarche commune en direction des sponsors et partenaires comme Orange, Startimes et autres, de même que d’aller vers l’autorité étatique pour le règlement de la question du financement durable du Foot Pro, une exploration des possibilités de financement extérieur (Fifa, Caf et autres).

Concernant le montant des subventions allouées à l’ensemble des clubs affiliés et groupements affinitaires pour la saison 2019-2020, il a été décidé de laisser au Comité exécutif, le soin de se déterminer. De même que sur le principe de diffusion des matchs de la Ligue Pro de la nouvelle saison par une chaine locale en attendant la solution du dossier Startimes.