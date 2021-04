La FIFA (aussi) suspend le Tchad !

Le football tchadien paie cher les ingérences de son gouvernement. Après les sanctions de la Confédération africaine de football (CAF), la FIFA a annoncé ce mercredi qu’elle suspend la Fédération tchadienne de football (FTFA) jusqu’à nouvel ordre.

« La suspension a été motivée par les récentes décisions des autorités gouvernementales tchadiennes de retirer définitivement les pouvoirs délégués à la FTFA, d’établir un comité national pour la gestion temporaire du football et de prendre le contrôle des locaux de la FTFA. La suspension sera levée dès que les décisions gouvernementales en question auront été abrogées et que la FTFA et sa direction, dirigée par le Président Moctar Mahamoud Hamid, auront confirmé à la FIFA que les locaux de la FTFA sont à nouveau sous son contrôle », a indiqué l’instance dirigeante du ballon rond.

Dans les faits, les conséquences de cette sanction sont limitées puisque les Sao sont hors-course pour la CAN 2021 et les éliminatoires au Mondial 2022 et ils n’ont donc plus de matchs officiels au programme pour au moins 11 mois, mais cette décision n’aidera pas la sélection à progresser.

Afrik-foot