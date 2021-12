La fille de 10 ans meurt après un concours sur Tik Tok

Une fillette de 10 ans meurt après un défi TikTok consistant à s’arrêter de respirer. Le drame s’est produit dimanche en Pennsylvanie, aux Etats-Unis.

Nyla, 10 ans, participait au « Black-out Challenge », un défi sur TikTok consistant à retenir son souffle. La fillette a perdu connaissance. Sa mère l’a retrouvée inconsciente dans sa chambre. Nyla a été transportée à l’hôpital où elle est décédée quelques heures plus tard.

Endeuillée, la maman de Nyla a prié les parents de vérifier les smartphones de leur enfant : « Vous ne savez jamais ce que vous pourriez trouver dedans ».

« Elle était tout. C’était une enfant heureuse. C’est une douleur qui ne disparaîtra pas (…) Vous ne penseriez pas que des enfants de 10 ans essaieraient cela » a ajouté cette dernière.

S’il est de plus en plus populaire sur l’application, un porte-parole de TikTok a indiqué au New York Post que « le challenge est bien antérieur à la plate-forme et n’a jamais été…lire la suite ici