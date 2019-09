La foudre et ses dégâts

La foudre entraîne des dommages matériels souvent très importants, voire spectaculaires. La foudre est le nom donné à un éclair lorsqu’il touche le sol. Ces éclairs nuage-sol entraînent une décharge électrique intense qui peut tuer un homme ou un animal, calciner un arbre ou provoquer un incendie…

Par ailleurs, ces décharges électriques intenses ont des effets indirects et peuvent dégrader des matériels électroniques sensibles comme les téléviseurs ou les ordinateurs.

Comment se protéger des risques de la foudre ?

La foudre a tendance à frapper les régions de haute altitude et les objets proéminents.

En montagne, quand un orage s’annonce :

• évitez les arêtes et les sommets

• si vous êtes sur un sommet, descendez le plus bas et le plus rapidement possible

• éloignez-vous de tout objet métallique (piolets, crampons, mousquetons, pitons, bâtons télescopiques, pylônes et poteaux téléphoniques)

• isolez-vous au maximum du sol grâce à un matériau isolant : rouleau de corde, sac de couchage ou sac à dos dont l’armature est posée sur le sol.

A noter : en montagne, des effluves lumineux à l’extrémité des objets pointus ou des bourdonnements diffus sont des signes indiquant l’imminence d’un coup de foudre.

A l’extérieur :

• ne stationnez pas sous un arbre isolé, ni sous un surplomb

• asseyez-vous par terre (car la foudre est attirée tout ce qui dépasse même un homme debout). En revanche, il ne faut pas s’allonger ni s’appuyer contre une paroi.

• éloignez-vous de tout conducteur d’électricité (clôtures métalliques, tondeuses à gazon et bicyclettes, y compris l’eau qui ruisselle…) et isolez-vous du sol.

A noter : si vous êtes à bord d’un bateau ou dans l’eau quand l’orage arrive, regagnez la terre ferme le plus rapidement possible.

En forêt, abritez-vous sous une végétation dense formée de petits arbres ou de buissons.

A l’intérieur :

• ne sortez pas

• restez à l’écart des portes ou des fenêtres et de tous les objets conducteurs (comme les radiateurs, les cuisinières, les éviers, les tuyaux et les canalisations métalliques)

• n’utilisez pas de matériel électrique ni le téléphone……..

Avant l’arrivée d’un orage, débranchez les appareils électriques, y compris la radio et le téléviseur mais ne les touchez pas pendant l’orage.

Diary Mohamed Baldé pour Xibaaru.