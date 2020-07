La France célèbre la Tabaski…le vendredi 31 Juillet

A l’instar du Sénégal, la France va célébrer l’Aïd El Adha (Aïd El Kébir), appelé en français « fête du sacrifice » ou Tabaski le vendredi 31 juillet. En cette période de pandémie, le recteur de la grande mosquée de Paris rappelle que les prières ne doivent pas rassembler plus de 5000 fidèles et qu’il est possible, dans certaines mosquées, d’organiser deux offices. Chems-Eddine Hafiz recommande de faire le nécessaire pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions et dans le respect des règles sanitaires.