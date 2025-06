L’opération « Rising Lion », qui symbolise l’attaque du territoire iranien par Israël, a entraîné plusieurs jours de conflits. Conséquences : des pertes humaines, incluant des scientifiques, des hauts gradés de l’armée et des civils, ainsi que des dégâts matériels considérables. Ce conflit remet au premier plan la question de la sécurité mondiale, notamment avec l’utilisation potentielle d’armes nucléaires et leurs conséquences humanitaires désastreuses. Pourtant, le traité des Nations Unies adopté en 2017 interdit l’utilisation, la production, le développement et toute activité liée aux armes nucléaires. Ce texte est entré en vigueur en janvier 2021. Malheureusement, les États possédant ces armes ne sont pas signataires de ce traité, ce qui place l’Assemblée générale des Nations Unies face à ses responsabilités. Aujourd’hui, plus que jamais, des concertations doivent être engagées pour inciter ces États à adhérer à ce traité afin de protéger l’humanité.

Au Sénégal, en douze jours de guerre entre la République islamique d’Iran et l’État d’Israël, nous avons assisté à des déclarations aussi extravagantes que farfelues. Il semblerait que beaucoup aient braqué leurs jumelles sur cette région du Moyen-Orient pour ne rien manquer de ce triste spectacle. C’est compréhensible, pourrait-on dire, dans un monde devenu un village planétaire où tout est interconnecté. Les répercussions de la guerre russo-ukrainienne sont encore vives dans les mémoires. Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine pousse de nombreux dirigeants africains à renforcer le commerce intra-africain.

Concernant la guerre entre l’Iran et Israël, nombreux sont ceux qui se sont livrés à des affirmations hasardeuses. Certains prétendent connaître la localisation exacte d’armes nucléaires sur le sol iranien, tandis que d’autres affirment détenir des informations de première main, issues de prétendues conversations téléphoniques entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le président américain, Donald Trump. D’aucuns vont jusqu’à soutenir qu’ils suivent en temps réel ce qui se dit dans les murs du Bureau ovale. D’autres encore ont l’audace de prodiguer des conseils stratégiques au Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Tout cela, bien souvent, depuis un simple clavier.

Les réseaux sociaux ont donné naissance à une nouvelle vague de pseudo-spécialistes de la géopolitique du Moyen-Orient. Cette discipline n’est plus l’apanage des experts, mais semble désormais investie par une horde de néo-stratèges autoproclamés. Pourtant, le Sénégal ne manque pas d’intellectuels de renom capables de disserter avec rigueur sur ces sujets. Offrons des tribunes à ces femmes et ces hommes qui possèdent la connaissance, l’expertise, l’expérience et le sens de la mesure pour traiter de questions aussi graves que la sécurité et l’économie.

Par Arame Toure (journaliste à la RTS)