La grosse bêtise Lansana Gagny Sakho…avec Madiambal

Madiambal Diagne, a évoqué, dans son livre « Ousmane Sonko-Adji Sarr: l’histoire » des démarches entreprises par l’ancien patron de l’ONAS, Lansana Gagny Sakho dans le but de faciliter une rencontre entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall. A la page 24, Madiambal Diagne a retracé les péripéties de cette tentative qui s’est soldée par un échec. Ce qui a fait sortir l’ancien DG de l’ONAS de son silence. Sur Twitter, il a tenté de s’expliquer sans convaincre.

3J’ai reçu cet extrait du livre de Madiambal qu’un ami m’a envoyé. Pour des raisons de convenances personnelles il y a des personnes que je ne lis plus depuis plus de deux (2) années. Je rappelle que la médiation dont Madiambal fait allusion dans son livre avait été initiée par une personne soucieuse de la stabilité du Sénégal. Elle avait supposé qu’une discussion entre le Président Macky Sall et Ousmane SONKO pourrait permettre d’apaiser le climat politique de notre pays. Dans le cadre des discussions avec Madiambal, nous avons eu deux rencontres. Je tiens cependant à préciser qu’à l’entame de notre discussion j’avais précisé à mon interlocuteur que nous n’étions pas demandeur de quoi que ce soit. A la suite de la première rencontre que nous avons eu chez lui, nous avions convenu de nous revoir pour qu’il me fasse le point après sa discussion avec le Président Macky Sall », a écrit Lansana Gagny Sakho.

Mais ses explications n’ont pas convaincu ses nouveaux amis de Pastef. Les réponses sur son tweet ne sont pas toute en sa faveur. Des patriotes lui reproche d’avoir été trop naïf en rencontrant Madiambal Diagne. Ce qui était une grosse erreur vue les relations pas saines entre le journaliste et Ousmane Sonko.