Moubarack Lô candidat pour la présidentielle de 2024

C’est à la suite d’une réflexion profonde que j’ai décidé, en toute indépendance, de m’impliquer dans la Présidentielle de 2024, dans une perspective mue par un constat, une conviction et un but.

Le constat, c’est que le Sénégal demeure confronté à de nombreux défis, aux niveaux rural, péri-urbain et urbain, malgré les nombreuses actions entreprises depuis 1960 par les Gouvernements successifs. Ma conviction, une forte conviction, c’est que le Sénégal regorge d’atouts et de talents qui lui permettent de relever tous les défis. Le but est d’élargir le débat jusque-là concentré entre les seuls partis politiques, et d’inclure les citoyens, où qu’ils se trouvent, dans l’élaboration, dans la mise en œuvre et dans le suivi-évaluation des politiques de développement.

J’indiquerai, au cours des prochaines, semaines, les axes programmatiques que nous proposons aux Sénégalais.

Ma Vision du Sénégal de demain, c’est un Sénégal émergent, pleinement intégré à une Afrique unie, où la pauvreté et l’ignorance auront été vaincues. C’est un Sénégal, en paix avec lui-même et avec les autres, fier de ses valeurs ancestrales, qui allie tradition et modernité, dont la gouvernance s’inspire des enseignements et de la pratique de nos illustres compatriotes qui se sont distingués par leur vertu et par leur sens du devoir.

J’invite tous les citoyens à se joindre à nous et à bâtir une large coalition, afin de réussir le tournant de l’année 2024 et d’en faire un nouveau départ dans notre marche vers l’émergence et le développement intégral.

Moubarack LO

Économiste

Maire de la Commune de Niomré, Département de Louga

Président du Mouvement pour un Sénégal Emergent (MOUSEM)