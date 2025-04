«La Horde» : Les animaux en route pour Dakar

La nouvelle œuvre d’art publique ambitieuse « LA HORDE » a débuté cette semaine, avec l’apparition des premiers animaux-marionnettes grandeur nature sur les rives du fleuve Congo. Toujours plus nombreux, il se précipiteront à travers les villes d’Afrique et d’Europe, en passant par Dakar du 25 au 27 avril, pour fuir la catastrophe climatique, dans une œuvre qui illustrera avec force la crise climatique.

Le spectacle a commencé le 9 avril avec l’apparition des animaux-marionnettes grandeur nature sur les rives du fleuve Congo à Kinshasa. LA HORDE se rendra ensuite à Lagos et à Dakar (25-27 avril), avant de traverser le Maroc et d’atteindre l’Europe.

Les prototypes de chaque marionnette sont conçus et développés par le collectif d’art Ukwanda Puppets and Designs et le directeur artistique Amir Nizar Zuabi. Chaque marionnette est fabriquée à partir de matériaux majoritairement recyclés et facilement accessibles sur chaque territoire.

LA HORDE (THE HERDS) interagira avec le public tout au long du parcours à travers des spectacles spéciaux et des ateliers de participation du public avec des compagnies de danse, des créateurs de théâtre et des artistes internationaux de classe mondiale. Tous les événements sont gratuits et ont été conçus en collaboration avec des partenaires locaux pour créer un événement participatif.

À mesure que les animaux traverseront les continents, leur nombre et leurs espèces augmenteront, notamment les éléphants, les girafes, les antilopes et les lions, réagissant et s’adaptant à chaque nouvel environnement et à ses défis. Certaines espèces locales rejoindront les troupeaux le long du parcours, comme les singes vervets au Nigeria, les loups et les cerfs élaphes en Europe et les rennes en Norvège.

LA HORDE s’engagera auprès d’organisations mondiales pour le climat – notamment WWF International, Save the Elephants, Wild Africa, Global Rewilding Alliance et TED Countdown – ainsi qu’avec de nombreuses organisations artistiques, scientifiques, artistes, zoologistes, politiciens, militants pour le climat, universités et groupes de la société civile à travers l’Afrique centrale, occidentale et du Nord et l’Europe pour présenter un appel à l’action commun.

A Dakar des événements sont prévus dans quatre quartiers :

– Médina, le vendredi 25 avril : « Une prophétie au coin d’une rue ». LA HORDE sillonnera les rues de la Médina, au centre de Dakar. Les animaux se retrouveront face à l’une des créations les plus puissantes de l’artiste plasticien Fabrice Monteiro. « Un esprit – ou une déesse ? » est là pour nous alerter sur la réalité : le lien entre tous les êtres vivants est menacé. Artistes ; Fabrice Monteiro et Noumoucounda (musique).

– Ngor Village, le samedi 26 avril : « Une ruelle et une vague ». Près de la mer, certains animaux se retrouvent piégés dans les ruelles sinueuses du village de Ngor. Les femmes de cette communauté de pêcheurs les conduisent en sécurité. Artistes : Centre Culturel Keur Mame.

– Ouakam, le samedi 26 avril : « La conférence des vivants ». À leur arrivée au quartier de Ouakam, les animaux seront accueillis par une « Assemblée générale » des êtres vivants, créée par le collectif Artiste du Daanu.

– Plage de Malibu, dimanche 27 avril : « Tourbillon dans le sable ». Sur la plage de Malibu, le chorégraphe Jean Tamba explore la mythologie du Kumpo, la mascarade spirituelle du peuple Diola de Casamance. Portés par le vent du désert, les animaux disparaissent dans l’immensité du Sahel. Artistes : Kumpos de Jean Tamba.

Amir Nizar Zuabi, directeur artistique de LA HORDE, a déclaré : « THE HERDS est une réponse artistique urgente à la crise climatique, un appel à l’action vivant et dynamique qui traverse les continents. Par la beauté et la férocité de ces créatures grandeur nature, nous souhaitons susciter le dialogue, susciter la réflexion, encourager l’engagement et inspirer un véritable changement. Retrouvez-nous où que vous soyez. »

En plus de participer aux événements en présentiel tout au long du parcours, le public pourra suivre LA HORDE en ligne et sur les réseaux sociaux. Des ateliers et activités artistiques et pédagogiques sur le thème du changement climatique, inspirés par LA HORDE, seront proposés.

Présenté par The Walk Productions, ce projet fait suite au succès international de The Walk en 2021, qui avait vu une marionnette de 3,6 mètres de haut représentant une jeune réfugiée syrienne, Little Amal, voyager de Turquie au Royaume-Uni.

LA HORDE sera inclus sur Bloomberg Connects, l’application artistique et culturelle gratuite développée par Bloomberg Philanthropies. La plateforme Bloomberg Connects offrira au public un aperçu des coulisses du travail de nombreux artistes de renommée internationale qui co-créent les événements artistiques publics pour THE HERDS.