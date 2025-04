Macky Sall…le «perturbateur» qui dérange le régime Diomaye-Sonko

Directement ou indirectement, Macky Sall occupe une certaine place dans le régime actuel. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne peuvent passer du temps sans la ramener au devant de l’actualité. Pour les pastéfiens, l’ancien président de la République est au centre de tout leur problème. Alors pour eux, l’homme qui a précédé Bassirou Diomaye Faye à la présidence de doit pas avoir une vie bien tranquille.

La Fondation Mo Ibrahim a quatre nouveaux membres dans son Conseil et au Comité du Prix Ibrahim pour le leadership africain. L’ancien président sénégalais fait partie de ces personnes. «Nous sommes ravis d’accueillir Josep Borrell, Moussa Faki Mahamat, Mark Malloch-Brown et Macky Sall au sein de la Fondation. Chacun d’entre eux apporte une expérience exceptionnelle. Je me réjouis de pouvoir collaborer étroitement avec eux pour relever certains des défis les plus urgents auxquels l’Afrique et le monde sont confrontés aujourd’hui’’, a déclaré Mo Ibrahim.

Mais cette nomination ne fait pas que des heureux au Sénégal. On assiste à un véritable lever de bouclier contre le président de l’Alliance Pour la République (APR). Dans un message sur sa page Facebook, Aminata Touré est stupéfaite de voir son ancien boss à ce poste. « Lorsque j’ai appris que Macky Sall siégerait au Conseil d’Administration de la Fondation Ibrahim qui a bâti sa renommée sur la promotion de la bonne gouvernance sur le continent, j’ai d’abord cru à un poisson d’Avril ! », a déclaré Mimi.

Celle qui a désormais rejoint la coalition Diomaye Président a rappelé le « scandale de la dette cachée de 4000 milliards » ainsi que les « nombreux scandales à milliards », citant notamment la gestion des fonds COVID. Pour l’envoyée spéciale du président Faye, il est paradoxal de voir celui qu’elle désigne comme le « principal responsable de ces pratiques de mal-gouvernance maximales dans son propre pays » intégrer une institution dédiée à évaluer et promouvoir la bonne gouvernance.

Un groupe a aussi lancé une pétition pour exiger le retrait de l’ancien président Macky Sall du conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim. Ces individus dénoncent un paradoxe entre les valeurs de bonne gouvernance portées par la fondation et le bilan controversé de son ancien régime. Une soixantaine d’intellectuels et de professeurs d’université ont aussi publié une tribune appelant la Fondation à revenir sur sa décision.

De son côté, l’Alliance pour la République, le parti de l’ex-président Macky Sall, s’est félicité de cette nomination : « La haute légitimité de la Fondation Mo Ibrahim disqualifie les propos inélégants tenus par certains membres du régime actuel, tant l’engagement de la Fondation pour la transparence et la bonne gouvernance est de notoriété publique », a indiqué l’APR dans un communiqué.

Pour les partisans de Macky Sall, c’est le succès de leur leader à l’international qui dérange les membres du nouveau régime. Ce au moment où les nouvelles autorités peinent à s’affirmer au-delà des frontières. «Qu’ils hurlent, qu’ils s’étouffent, qu’ils écrivent mille tribunes, ça ne changera rien : Macky Sall siège aujourd’hui au conseil de la Fondation Mo Ibrahim, parce qu’il l’a mérité. Point final. Ce n’est pas un caprice, c’est une consécration. Et ça, les donneurs de leçons, ces éternels frustrés de la République, ne le digèrent pas. Parce qu’au fond, leur problème n’est pas Macky Sall , leur problème, c’est leur propre insignifiance», a répondu Mamadou Cissé.

Macky Sall dérange chez Pastef et ses souteneurs. Car pour eux l’ancien président est responsable de «l’état de ruines dans lequel se trouve le Sénégal». D’autres part, Macky est accusé de faire des coups bas au nouveau régime. « Après notre passation de service, le 2 avril 2024, on s’est fait des accolades même si j’avais le cœur vide. Ensuite, je lui ai donné l’avion présidentiel pour qu’il aille à la Mecque faire le petit pèlerinage. Mais je sais qu’il est en train de faire des choses », avait révélé le Président Bassirou Diomaye Faye face à la presse.

Cette fixette de Pastef sur Macky Sall ne fera que les retarder dans la concrétisation du «PROJET». Les patriotes ont moins de cinq ans pour convaincre les sénégalais. Et ce n’est pas en parlant de Macky tout le temps qu’ils y arriveront. Le temps est au travail et non à une communication débordante.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn