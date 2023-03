La jeune fille envoie sa grand-mère de 90 ans aux urgences…et atterrit en prison

Battre sa grand-mère paternelle, jusqu’à lui occasionner une fracture au niveau de la hanche qui l’a envoyé aux urgences ! Il faut avoir du toupet comme Aminata Ciss pour le faire.

Âgée seulement de 20 ans, cette dernière s’est offerte un ticket pour la citadelle du silence à cause de son acte. En effet, le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar où elle comparaissait, ce jeudi, l’a condamnée à une peine de 6 mois dont 1 mois ferme. Elle est reconnue coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 90 jours.

À la barre, Aminata Ciss qui n’a pas contesté les faits a expliqué les raisons qui l’ont poussée à envoyer la nonagénaire, en l’occurrence sa grand-mère, aux urgences de l’hôpital régional de Thiès. Pour se justifier, elle déclare que sa grand-mère qui ne supporte guère sa mère, ne cessait de lui chercher des poux dans la tête.

À l’en croire, la bonne dame prenait du plaisir en jetant au quotidien des pierres dans la chambre de sa mère. À cela s’ajoute, dit-elle, les injures les unes plus vulgaires que les autres. « J’ai tout fait pour l’éviter. Mais tenace qu’elle est, elle s’est introduite dans la chambre avec un gourdin et a voulu me frapper. Je l’ai repoussée et elle est tombée. Après sa chute, elle s’est levée avant de rejoindre sa chambre toute seule. Je ne pense pas être à l’origine de sa fracture », a-t-elle narré rapporte Actusen.

«Tu crois que c’est normal ce que tu as fait ? », lui a demandé le juge. La prévenue de répondre : « elle a menacé de tuer ma mère. Elle ne cesse de lui mener la vie dure ». Le juge la rappelle à l’ordre en ces termes : «ce n’est pas à toi de régler le différend qui oppose ta mère à ta grand-mère ». D’ailleurs, selon les éléments de la procédure, la prévenue qui est de nature très belliqueuse ne s’entend avec personne chez elle.

L’avocat de la partie civile a réclamé la somme de 5.0000.000 de francs CFA pour dédommager la vieille dame qui est internée à l’hôpital depuis lors. A la suite du parquet qui a requis l’application de la loi pénale le tribunal a reconnu Aminata Ciss coupable.

Elle a écopé d’une peine de 6 mois dont 1 mois ferme. Elle est contrainte d’allouer à sa grand-mère la somme de 1.000.000 de francs CFA en guise de dédommagement.