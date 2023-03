Linguère : Fraude électorale au scrutin de représentativité syndicale

La section Sels de Linguère dénonce avec la dernière énergie ce qu’elle qualifie de fraude électorale au scrutin de représentativité syndicale dans le secteur de l’éducation et de la formation. Selon le responsable local du syndicat, Waly Guèye, beaucoup de leurs militants ont découvert, lorsqu’ils ont ouvert le compte Mirador, « qu’ils ont déjà voté ».

Selon L’As, il accuse Mamadou Cobar, son collègue responsable syndical du SELS/A. Ce dernier a enregistré, selon lui, les données personnelles de bon nombre d’enseignants qu’il utilise à des fins détournées. Waly Guèye de préciser que Cobar a illégalement voté pour des enseignants au profit du SELS/A.

A l’en croire, plus d’une trentaine d’enseignants du primaire et du préscolaire ont vu leurs comptes piratés. Il dit avoir saisi ses responsables syndicaux nationaux et ajoute avoir rendu compte à leur supérieur hiérarchique, l’inspecteur de l’éducation et de la formation. Pour le moment, la section SELS de Linguère répertorie «les cas» et envisage de porter l’affaire devant la justice.