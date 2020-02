La LD Debout, un machin politique, bras armé de Khalifa Sall !

On est bien informé de ce qui se passe et de qui est à l’origine de la naissance de la LD Debout ou Couchée à même le sol, et qui se distingue par des attaques impertinentes, incohérentes sur commande contre le régime de SEM Macky SALL. Tous les sénégalais informés savent que depuis 2014, certains membres de la LD inféodés et alimentairement saisis par le maire Khalifa Sall depuis les locales ont contaminé leur parti et ont fini par créer ce machin de LD DEBOUT au service de Khalifa SALL.

Ce communiqué est encore là parfaite illustration d’individus qui ne voient rien d’autre que leur vile et bas prix par rapport aux intérêts supérieurs de notre nation. Un communiqué qui attise le feu, et d’un nihilisme qui frise finalement la méchanceté, destiné aussi à faire mal à leurs camarades qui assument honnêtement et politiquement leur alliance et compagnonnage avec SEM SALL dans BBY et dans la majorité présidentielle.

Ce n’est pas ce énième communiqué qui salira les grandes réalisations depuis 2012 dans ce pays et qu’ils ont pendant longtemps salué, défendu avant de ravaler leur vomi.

Quelle Honte LD COUCHÉE !