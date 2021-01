La Ligue des Masses exige la libération de Boubacar Seye

Cheikh Sidiya DIOP et la Ligue des Masses exigent la libération immédiate et sans conditions de Boubacar Seye.

La Ligue des Masses (L.M) dénonce fermement l’arrestation arbitraire de Boubacar Seye, Président de Horizons Sans Frontières (H.S.F).

Cheikh Sidiya DIOP et la Ligue des Masses (L.M) exigent sa libération immédiate et sans conditions ainsi que celle de tous les opposants et droits-de-l’hommistes arrêtés sans fondements légaux conformément aux conventions internationales et à notre charte fondamentale.

La Ligue des Masses (L.M) se désole du recul scandaleux des libertés individuelles comme collectives qui déshonorent le Sénégal rétrograde qui occupe la queue du peloton des nations dictatoriales. En conséquence, la Ligue des Masses (L.M) invite le régime liberticide en place à plus de retenue dans sa dynamique de bâillonnement de la contradiction pluraliste et démocratique.

Et enfin, dans l’intérêt supérieur du Sénégal, la Ligue des Masses (L.M) rappelle solennellement le régime en place à plus de sérénité, à plus d’humanité et de cesser d’engager l’image de marque du Sénégal en voie d’extinction.