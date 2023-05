La maison de Zator attaquée…sa voiture incendiée

L’honorable Zator Mbaye a été la cible hier nuit des sbires de PASTEF sa voiture a été incendiée.

Le fascisme rampant au Sénégal incarné par Pastef à encore une fois montré sa face hideuse !

Hier vers les coups de 3 heures du matin, pendant que les honnêtes citoyens étaient dans leur sommeil , 3 de leurs sbires ont mis le feu au véhicule de l’honorable Pape Dialo Zator Mbaye.

Plus que jamais la dissolution de ce parti aux antipodes des règles et normes qu’imposent le système laïc et démocratique de notre pays s’impose !

Ce qui est certain, c’est qu’un crime n’est jamais parfait ! Ces énergumènes ne payent rien pour attendre ! Nous sommes dans un pays organisé et jouissons de forces de sécurité et de défense rompus à la tâche !

Toutes les personnes qui vont s’aventurer à verser dans de tels actes de lâcheté qui sont criminalisés, n’auront, s’ils sont pris , que leurs yeux pour pleurer ! Et personne pour les défendre ni Pastef encore moins Ousmane Sonko !

Source Facebook