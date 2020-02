La mère de Kobe Bryant sort pour la première fois depuis…

Pamela, la mère au cœur brisé de Kobe Bryant, a été vue pour la première fois depuis la perte de son fils, 41 ans, et de sa petite-fille de 13 ans, Gigi, dans un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à sept autres personnes.

Elle a ensuite été vue entrer dans un salon de beauté, portant un bandeau à motifs blancs, des leggings évasés orange et un haut noir, où elle est restée quelques heures

Kobe avait une relation tendue avec ses parents, résultant de leur désapprobation de sa relation avec sa future épouse Vanessa et lorsqu’ils ont essayé de vendre ses souvenirs du secondaire et ses deux bagues de championnat des Lakers de 2000 sans son consentement en 2013.

La star de la NBA a intenté un procès contre la maison de vente aux enchères, mais a ensuite décidé de permettre à ses parents de vendre aux enchères six articles totalisant 500 000 $.

Kobe a serré son père dans ses bras lors d’un récent camp de basket-ball à Santa Barbara, suggérant que la famille avait concilié certains de leurs différends passés.

«Je me souviens juste d’avoir été avec lui dans son camp de Santa Barbara et de l’avoir embrassé son père. Vous savez comment ils s’aimaient, comment ils se regardaient, comment ils souriaient », a-t-il déclaré.

«La famille de tout le monde a des problèmes, des désaccords ici et là. La guérison vient, mais cette guérison va être difficile parce qu’il n’est pas là.

Slappy a déclaré que malgré les profondes divisions entre Kobe et ses parents plus tôt dans la vie de l’ancienne star des Lakers, leur lien familial est resté fort et sa défunte fille Gigi était proche de son grand-père Joe, surnommé affectueusement Jellybean par ses amis.

Le père et la fille avaient prié ensemble à la messe catholique pendant les heures de l’église locale avant de mourir dans le tragique accident d’hélicoptère, a légende du basket-ball et Gigi, 13 ans, sont allées au service de 7 heures au Our Lady Queen of Angels à Newport Beach. Ils ont tous deux reçu la communion.

Ils ont ensuite quitté l’église et peu de temps après, ils sont montés à bord de l’hélicoptère S-76 Sikorsky piloté par Ara Zobyan qui les emmenait à la Mamba Academy de Thousand Oaks pour l’entraînement de basket de Gigi.

L’hélicoptère s’est écrasé sur une colline près de Calabasas vers 9h30, les pompiers ont répondu à un appel au 911 à 9h47. Neuf personnes ont péri à bord.