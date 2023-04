La nomination du Général Mbaye Cissé fait l’unanimité

La nomination du désormais général de corps d’armée Mbaye Cissé au poste de Chef d’état-major général des armées (Cemga) a été très favorablement accueillie dans les rangs. Dans les casernes comme dans les services administratifs des armées, jamais une nomination au poste de Cemga n’a suscité autant d’espoir et de joie légitime que celle du Général Mbaye Cissé. Un officier-général très proche des troupes aux qualités humaines et professionnelles sans commune mesure.

Chose que « Le Témoin » confirme ! Car de nombreux officiers-généraux, officiers et militaires du rang, retraités ou actifs, interrogés ont confirmé que le président de la République Macky Sall, Chef Supreme des armées, ne pouvait pas avoir mieux en dehors du Général Mbaye Cissé rompu aux taches du grand commandement dont la loyauté, la fidélité et la rigueur sont connus de tous ! Comme quoi, le président de la République a eu la main heureuse sur le profil d’un crack issu de l’école militaire sénégalaise (Prytanée de Saint-Louis et Enoa). Pour avoir fait donc l’unanimité autour de sa nomination, tout le monde lui souhaite un bon commandement.

Et « Le Témoin » est convaincu qu’il fera mieux que ses lointains prédécesseurs à savoir les généraux Mamadou Seck « Faidherbe », Mamadou Sow « Nogass » et Cheikh Guèye qui ont placé la barre sociale et opérationnelle des troupes très haut…