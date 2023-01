La Police et la Gendarmerie continuent de faire le ménage à Touba

48 heures d’opération commando non stop déjà à l’actif de la police et de la gendarmerie de Touba pour sécuriser la cité et mettre la pression sur les personnes qui outrepassent encore le code de conduite édicté par le Khalife Général des Mourides. Une véritable vague d’interpellations d’hommes et de femmes en plus d’une importante saisie d’objets dont la détention est généralement assujettie à une réglementation juridique, s’est abattue sur la cité religieuse, selon Dakaractu.

Dimanche, un homme qui détenait par devers lui un pistolet sans autorisation. Le domicile de ce dernier a finalement été perquisitionné ce lundi et les limiers y ont fait une découverte assez étonnante. En effet, ils y ont déniché une carabine à air, 50 cartouches en plomb et 10 munitions de 08 millimètres.

La veille, cette même personne a été arrêtée au marché Ocass, plus précisément au niveau de la zone communément appelée « réseau-ba » en possession d’un pistolet à barillet de calibre 22 mm. La police et la gendarmerie ont aussi effectué des descentes dans plusieurs quartiers de Touba arrêtant des femmes au port vestimentaire indécent ou des jeunes en train de jouer au football.