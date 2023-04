La Police fait le ménage…400 individus interpellés

Assurer la sécurité des populations à tout prix, reste une mission ferme des forces de l’ordre et de défense du Sénégal. La police nationale a effectué, à cet effet, une vaste opération de sécurisation sur toute l’étendue du territoire national dans la nuit du mardi au mercredi, de 21 h à 6 h.

Cette descente dans les quartiers partout dans le pays, par les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal, s’est a permis l’interpellation de 388 individus, dont 232 pour vérification d’identité, 49 pour ivresse publique et manifeste, 41 pour nécessité d’enquête, trois pour vol, six pour détention et usage de chanvre indien, sept pour détention de chanvre indien, un pour offre et cession de drogue, quatre pour coups et blessures volontaires, quatre pour flagrant délit de vol, un pour racolage, quatre pour vol en réunion, six pour détention et trafic de chanvre indien, 23 pour vagabondage, deux pour usage de produits cellulosiques, deux pour tentative de vol, un pour association de malfaiteurs, deux pour rixe.

Pour arriver à une bonne tenue de cette opération, plus de 600 policiers en tenue et en civil ont été donc mobilisés. L’opération a été supervisée par la Direction de la Sécurité publique.