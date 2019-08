La police protège t’elle ses hommes? Le policier El Capo recasé à la Dic…

El Capo est affecté au Groupe de recherche et d’interpellation (Gri), une entité rattachée à Division des investigations criminelles (Dic). L’information a été révélé par Enquête qui souligne que le policier va rester simplement un agent sans responsabilité particulière. Son travail consistera à faire de la recherche et de l’interpellation.

Dans l’émission, Keur Jaraaf sur 7tv, le journaliste de Walfadjiri avait fait de terribles révélations sur le policier El Capo. Il souligne que «El Capo est au moins impliqué dans 4 procédures judiciaires. En 2015, le doyen des juges l’avait convoqué, car des trafiquants de drogue l’avaient cité parmi les 47 policiers qui remettaient la drogue dans la circulation », informe Pape Ndiaye. De plus, à la police de Grand-Dakar, il a été relevé pour bavures et excès de zèle, entre autres. Makha Diop alias « El Capo » ne fait plus partie des éléments du poste de police des Parcelles Assainies de Thiès. Il a été exfiltré de la Capitale du rail et muté à Dakar. Pour rappel, Il a été accusé d’avoir tué le boulanger Amar Mbaye à Thiès. Le boulanger est mort des suites d’un traumatisme cervico-facial avec de multiples fractures. C’est ce qui ressort du document sanctionnant l’autopsie effectuée par le médecin légiste, Dr Abdou Majib Gaye.