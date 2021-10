La présence massive de distributeurs de médicaments irritent les pharmaciens

Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal est très en colère contre la violation du code de la santé publique. Dans une lettre circulaire, ces derniers s’offusquent de la présence massive et constante de spécialistes pharmaceutiques qui pullulent dans beaucoup de structures sanitaires publiques et privées, en violation du code de la santé publique et de la réglementation sur les conditions d’ouverture et d’exploitation.

D’après le docteur Assane Diop, président du syndicat, les structures sanitaires ne sont autorisées qu’à s’approvisionner qu’au niveau des pharmacies privées et, dans certains cas, auprès de la Pharmacie nationale d’approvisionnement et ses démembrements.

Ainsi, le syndicat de ces pharmaciens appelle tous les laboratoires et agences au respect rigoureux des circuits de distribution tel que prévu par la loi. Par ailleurs, informe Dr Diop dans les colonnes du journal « le Soleil », des mesures fermes seront prises pour le boycott du produit incriminé et, en cas de besoin, de tout le portefeuille de l’agence et du laboratoire fabriquant ou représentant ce produit.