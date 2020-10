La réponse salée de Bacary Seck…à Seybani Sougou

SEYBANI SOUGOU: POURQUOI L’OUVRIR SI CE N’EST QUE POUR SORTIR DES INEPTIES?

Le pire des citoyens qu’un pays peut avoir est celui-là qui, ayant préféré aller se terrer ailleurs, se complaît à critiquer à tort et à travers! Quand les citoyens choisissent de rester au bercail, pour y travailler et mettre leur expertise au profit du pays qui les a vus naître, grandir, Seybani Sougou a préféré un autre pays. Non content de cela, il se permet de jeter l’opprobre sur celui-là dont même les chaussettes sont meilleures que lui.