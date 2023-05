La RV de Thierno Alassane Sall déplore la situation politique délétère

La République des Valeurs/ Réewum Ngor félicite le F24 ainsi que l’ensemble des citoyens engagés, pour la réussite exceptionnelle de la manifestation du 12 mai 2023 à Dakar et celle du 13 mai à Paris.

Ces succès éclatants confirment l’adhésion d’une part importante du Peuple au combat contre la 3ème candidature de Macky Sall.

La RV/Réewum Ngor félicite le Comité Exécutif du F24 pour cette première étape franchie avec brio et l’invite à :

– tirer les leçons de certains manquements relevés lors de la manifestation du 12 mai

– dresser un plan d’actions pour porter le combat partout dans le Pays et la Diaspora

La RV/Réewum Ngor déplore la situation politique délétère qui prévaut dans le Pays du fait de la volonté de Macky Sall de candidater pour un troisième mandat, contre toute rationalité juridique, politique, économique et morale.

Cette volonté évidente, ainsi que le mutisme de la justice sur des cas flagrants (plainte de notre camarade Bouya Wone victime d’une agression devant un public à Mbao, inaction ou lenteur sur des dossiers décriés par tous comme le Prodac, Petrotim, la gestion des fonds Covid, etc. renforce la défiance d’une part toujours plus forte de l’opinion publique à l’égard de notre justice.

Pour autant, la RV ne saurait s’associer à quelque entreprise qui consisterait à denier à une partie ses droits naturels à un procès, quand bien même le Pouvoir en place tentera par tous les moyens exorbitants à sa disposition de faire pencher la balance du côté de l’élimination définitive d’opposants politiques à de futures élections.

De nombreuses vies humaines ont été déjà perdues. Des destructions considérables de biens publics et privés ont été enregistrées et vont continuer à l’être. Des listes rouges de citoyens à punir circulent au vu et au su de tous.

La RV/Réewum Ngor, en ces circonstances graves, ne saurait observer le mutisme. Gardons nous, par notre acquiescement par mutisme ou par incitation, d’installer une culture permanente de la violence en provoquant un processus d’attaques et de vendettas. La violence appelle la violence, comme on le constate malheureusement dans toute la sous-région et mène le plus souvent au chaos.

La RV/Réewum Ngor s’incline devant la mémoire de toutes les victimes directes ou indirectes, en particulier : l’agent de Police Hassime Diedhiou, Pape Amadou Kéïta décédé à Keur Mbaye FALL, sans oublier le victime non encore identifiée à Néma (Ziguinchor) ; mais également la victime civile Adja Fatma Diallo à Ngor et le vigile lynché à mort à Yoff, Louis Ndong.

Certes oui, il convient de s’opposer sans faiblesse aux objectifs du Président Macky Sall. La manifestation du 12 mai 2023 est un point d’inflexion qui devrait marquer l’amplification de cette dynamique.

Fait à Dakar, le 16 mai 2023

Docteur Samba FAYE

Porte-parole national