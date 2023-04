La RV demande à Abdou Karim Sall de démissionner de son poste à l’ARTP

Déclaration de presse de la République des Valeurs :

Chers membres de la presse,

Chers compatriotes,

Vous le savez, La République des Valeurs/Réewum Ngor (RV) est un parti qui s’exprime en responsabilité et en républicain avéré. C’est notre ADN. Lorsque les fondamentaux de la République sont heurtés, nos institutions bafouées et notre nation agressée nous sommes toujours au rendez-vous pour les dénoncer avec vigueur et les partager avec l’opinion publique nationale.

Pour que nul n’en ignore, nous avons invité la presse aujourd’hui pour mettre au grand jour la forfaiture de Monsieur Abdou Karim Sall, Maire de Mbao en complicité de son patron, le Président de la République, Macky Sall. En effet, le 22 février dernier, le communiqué du Conseil des ministres annonçait la nomination de Monsieur Abdou Karim Sall au poste de Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARTP).

Or, la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant code des communications électroniques dispose en son article 239 que la qualité de Directeur général de l’ARTP est incompatible avec notamment tout mandat électif national ou local. Il n’est donc pas possible de cumuler les fonctions de Directeur gènèral de l’ARTP et de Maire de Commune qui est un mandat électif local.

L’article 239 est sans équivoque. Il est clair, explicite, limpide et ne fait l’objet d’aucune interprétation possible. Il rattrape le Président Macky Sall de sa forfaiture qui consiste à prendre les sénégalais pour ses sujets en faisant fi de nos lois et règlements.

Ici, en l’espèce, deux cas de figure peuvent lui être imputés :

le premier est un manque de compétence en interne au palais pour ne pas voir cette faute lourde ;

le deuxième une attitude totalement assumée de contournement de nos lois et règlements.

C’est pourquoi la République des Valeurs en appelle à Monsieur Abdou Karim Sall afin qu’il prenne ses responsabilités ou nous les prendrons à sa place s’il n’entendait pas notre appel républicain.

Nous lui laissons le choix entre son mandat de Maire de la commune de Mbao et ses fonctions de Directeur général de l’ARTP.

Ainsi, sous huitaine, si Monsieur Abdou Karim Sall ne fait pas le choix de démissionner d’un de ses deux stations, la République des Valeurs/Réewum Ngor se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes pour corriger cette faute grave dont il bénéficie avec la complicité de son mentor, le Président Macky Sall.

Nous rappelons à Monsieur Abdou Karim Sall que tous les actes qu’il a posés en sa qualité de Directeur général de l’ARTP sont nuls et non-avenus, les deux fonctions n’étant pas compatibles au regard de la loi 2018-28 du 12 décembre 2018 portant code des communications électroniques.

Chers amis de la presse,

Avant de clôturer cette déclaration, permettez-nous de réitérer nos souhaits et nos vœux de bonheur et de prospérité à nos compatriotes de confession musulmane à l’occasion de cette fête de Korité que nous venons de célébrer. Nous avons bien évidemment cette même pensée pour nos compatriotes de confession chrétienne qui sortent également de 40 jours de carême sanctionnés par la période de Pâques.

Nous prions pour une paix durable au Sénégal et une prospérité bénéficiant à tous les sénégalais.

Avec nos sincères remerciements