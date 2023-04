Lass Badiane aux politiciens : « La gestion d’un Etat demande du sérieux »

Cette inflation de politiciens déclarants leur candidature participe à la désacralisation de la fonction présidentielle.

À quelques mois de l’élection présidentielle, des candidats déclarés flirtent encore avec le complotisme, leur jeu favori.

Criminels la veille, prophètes le lendemain, c’est une spécialité des politiciens sénégalais.

Des colères et des emportements, certains politiciens en ont donné quelques exemples au cours des dernières années, afin de manipuler le Peuple.

Leurs déchaînements verbaux les ont durablement nui, dans le long terme.

Ces sinistres individus suscitent une indignation générale de par leur comportement anti-démocratique.

Ces gens au cerveau de colibri veulent plonger notre pays dans une guerre civile.

Ces personnalités politiques se révèlent être rien d’autre que des politiciens médiocres, cyniquement et objectivement au service du grand banditisme.

Ils sont logés à la même enseigne.

Mensonges, dilatoires, illusions, calomnies,discours démagogiques, promesses vides, revirements, voilà leur dénominateur commun.

Ils veulent emmener le pays à atteindre un degré de tension pour une explosion sociale.

Ces forces du mal avec une unanimité sans faille veulent prendre le contrôle du pays par tous les moyens imaginables.

Sachez que le Peuple sénégalais ne l’acceptera pas !

La Jeunesse ne veut pas de certains d’entre eux, l’hypocrisie les accueille à bras ouverts.

Entre les violeurs illuminés, les voleurs moralisateurs, les faux dévots, les politiciens amoraux, les ex tolards et les malhonnêtes endurcis, il n’y aurait que l’embarras du choix.

Pourquoi ne choisir qu’entre ces médiocres qui ont plongé, depuis 1960, notre pays dans la précarité profonde?

D’autres profils qui ont servi ce pays et ne se sont jamais servis de l’Etat dans leur ascension professionnelle sont nombreux.

Une société dont les valeurs les plus élémentaires sont réduites en de simples phrases insignifiantes et de compromissions politiciennes, condamne ses enfants à emprunter le chemin de la perdition. Nul n’est parfait, c’est vrai mais il y a un minimum. Quand les personnes qui sont censées nous indiquer la voie à suivre nous jettent dans le précipice mais que dire ?

Sachez aussi que nous en sommes pour beaucoup responsables. Pourquoi accepter d’être manipulés par des gens qui utilisent leur fortune douteuse et qui dans le court terme, espèrent nous diriger? Nous sommes loin d’être dupes, nous n’avons pas l’esprit plat comme un trottoir comme certains d’entre eux. Nous n’avons pas non plus un grain de sable à la place du cerveau.

Cette inflation de politiciens déclarants leur candidature participe à la désacralisation de la fonction présidentielle.

La gestion d’un Etat demande du sérieux.

La meilleure formule pour que nos enfants et nous-mêmes puissent échapper à ce monde dangereux est de nous éloigner le plus loin possible de ces désaxés car il y vraiment de quoi avoir peur. On veut juste savoir ce que voient ces anti valeurs le matin en se regardant devant la glace, certainement pas en prophètes encore moins en anges plutôt en être sans âme vomis par des centaines de milliers de sénégalais.

Dans ce pauvre pays, composé de politiciens très riches sans qualification professionnelle(pour la majorité), il y’a des sénégalais lambda, qui ont perdu leur emploi, qui laissent, indépendamment de leur volonté leurs enfants sans petit-déjeuner, en ayant espoir d’avoir la dépense quotidienne avant 11h et ensuite l’envoyer à leur famille.

Il y’a d’autres qui ont perdu leurs avantages, continuent de bien paraître et essaient tant bien que mal à répondre aux sollicitations de la famille alors qu’ils tirent le diable par la queue.

Il y’a aussi ces braves femmes et hommes qui se sacrifient pour offrir une vie meilleure à leur famille et proches.

Sans oublier, celles et ceux qui sont terrorisés par les coûts excessifs de la vie(le loyer, scolarité et les autres charges courantes)…

Ce sont ces sénégalais qui méritent l’attention du Peuple souverain.

LASS BADIANE PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM