La Sococim offre de nouvelles salles de classes à la ville de Rufisque

Le PDG de Sococim Industrie réitéré son engagement d’accompagner les écoles de Rufisque et Bargny par la construction de salle de classe et de bloc sanitaires. « Nous avons déjà procédé à la réhabilitation et à la construction de salle de classe dans certains établissement de Rufisque et Bargny. Je citerai l’exemple de l’école élémentaire Kipp de Bargny où nous avons construit et équipé de nouvelles salles de classes et toilettes en lieu et place d’abris provisoire » a rappelé Youga Sow, PDG de ladite cimenterie dans les colonnes du « Soleil ».

Selon lui, le choix des écoles est fait en collaboration avec le préfet du département de Rufisque et les acteurs de l’éducation.