La visite de Macky Sall a éclipsé le Nemeku tour de Ousmane Sonko

Une seule sortie du Président Macky Sall à Thies pour inaugurer la prestigieuse école préparatoire , a complètement noyé le Nemeku tour de Ousmane Sonko et cie. De prime abord, vous conviendrez avec moi chers compatriotes qu’il est, pour moi, loin l’idée de comparer Son Excellence Macky Sall, l’homme des réalisations futuristes, à l’imposteur j’allais dire le tartuffe de la scène politique sénégalaise qu’est Ousmane Sonko.

Depuis quelques jours, Ousmane Sonko fait son « Takhawalou tour » dans le pays, une tournée qui est devenue, pour lui, une épreuve politique parce que n’ayant ni l’habitude de faire le terrain, ni l’ouverture. C’est la raison pour laquelle, partout où il passe, on lui rappelle les réalisations, les projets, les financements, les accompagnents, les soutiens et j’en passe du Président Macky Sall. Et si son « Takhawalou tour » intéressait les sénégalais, ces derniers n’auraient jamais dû minimiser les déplacements du roi de sweet beauty qui , dès les premiers jours, précisément à Mbour, a constaté que le buzz n’était pas au rendez-vous et dès lors a voulu en créer en accusant la Gendarmerie nationale de répression à son égard. Et dans la même région, lors du lancement des Classes préparatoires initiées par Son Excellence Macky Sall, ce jeudi 27 Octobre 2022, une seule journée a suffi pour l’homme des grandes réalisations du Sénégal pour noyer et faire oublier le « Takhawalou tour » de Sonko.

En fait, Ce qui trompe davantage Sonko et ses affidés c’est qu’ils sont envahis, par endroit, par certains de nos compatriotes tout simplement parce que beaucoup veulent voir de visu le présumé violeur de Adji sarr. Alors que, pour le Président Macky Sall, les populations l’adoubent ; la dernière en date est sa dernière sortie à Thies où les populations sont massivement sorties pour témoigner, encore une fois, au chef de l’état leur affection et leur satisfaction. Donc, le crapaud, s’il est raisonnable, ne doit jamais se mesurer à l’éléphant.

Il me plaît de rappeler que les sénégalais portent le Président Macky Sall dans leur coeur car, avec la conjoncture mondiale et les difficultés de la vie causées par des facteurs exogènes, il a toujours su gérer en mettant en avant les intérêts de son pays. Et cette marée humaine à Thies n’est que la confirmation du témoignage de l’amour que les populations vouent au meilleur Président de tous les temps et quand il entamera,pour la deuxième fois, les conseils des ministres décentralisés et les tournées économiques, vous verrez que les sénégalais parlent de poursuites des grands travaux du PSE horizon 2035 du Président Macky Sall.

Donc point de polémique sur des questions que l’opposition et certains soi-disants membres de la société civile soulèvent pour essayer de divertir les sénégalais.

C’est peine perdue parce que les sénégalais ont compris votre jeu.

Abdoulaye Diop responsable Apr kaolack