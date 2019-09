Etats Unis : Entre succès de la visite de Macky Sall et l’humilité de Marème Faye Sall

La visite du président de la République Macky Sall au pays de l’oncle a connu un succès probant, tant au niveau de son discours à la tribune de la 74 e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qu’avec les partenaires au développement et les militants de son parti qui lui ont réservé un accueil retentissant. Par ailleurs, la vidéo postée sur le réseau social tentant de faire croire aux sénégalais que Marème Faye Sall, Première Dame, a été humiliée relève d’un mensonge de premier degré. Vu le calendrier chargé du président de la République, ils se sont rabattus chez la Première Dame qui, avec humilité et dignité, a respectueusement échangé avec certains d’entre eux pendant de longs moments. En outre, la détermination des militants de l’Apr a anéanti tout leur plan, nous signale un des responsables, Nogaye Mboup.

Sans aucun doute, la visite du président aux Etats Unis à l’occasion de l’Assemblée générale, au Siège de l’ONU, à New York a permis d’engranger de nouveaux acquis pour notre pays. Même si l’opposition était venue pour manifester, malheureusement pour eux, ils n’ont pas vu le président de la République, occupé par son calendrier diplomatique et stratégique chargé. Ainsi, en voulant s’en prendre à la Première Dame, l’opposition a encore perdu toute objectivité. Jointe au téléphone, Nogaye Mboup, responsable de l’Apr, a révélé : «Nous sommes sur le terrain et on peut dire la vérité. L’opposition a essayé de jouer son rôle mais ils n’ont pas eu ce qu’ils voulaient, c’est-à-dire huer le président de la République. A ce sujet, le parti a été fort ».

En réalité, les militants de l’Apr, les femmes en première ligne, ont joué leur partition comme sentinelles contre les tentatives de l’opposition. Le parti a mobilisé de tous les coins des Etats Unis. Des responsables de l’Amérique du Nord notamment le Canada et de la France sont venus pour accompagner le président. D’ailleurs, il a reçu en audience la DSE dans une salle à Manhattan en présence d’Amadou BA, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aminata Touré, Présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), l’administrateur du FAISE, Nata Samb Mbacké qui a tout le temps accompagné le président, disposé aujourd’hui à augmenter ce fonds revolving.

Selon Nogaye Mboup, l’objectif de la poignée de manifestants n’a pas été atteint : « cette vidéo sur les réseaux sociaux ne reflète pas du tout la vérité. La Première Dame Marème Faye Sall a été majestueuse et calme, sans aucune pression. Le succès de la visite du président a dérangé l’opposition ».

Dans la même veine, le Secrétaire d’État Moïse Sarr, connu pour sa sagesse, s’en est vivement pris aux manifestants et a rendu hommage la Première Dame « Je voudrais exprimer ma grande admiration pour Mme Marème Faye Sall qui a fait preuve d’un courage sans commune mesure en démontrant à la face du monde que le Sénégal est un havre de paix et de tolérance, au-delà de l’adversité politique. Les opposants dignes et crédibles ne sont pas ceux qui insultent dans la rue » dit-il.

Il est clair, comme l’eau de roche, cette visite a renforcé la position stratégique sur l’échiquier avec le discours d’ouverture du Président Macky Sall à la tribune de la 74 e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies, puis à l’ouverture du Sommet de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle où il a mis en exergue les avancées majeures du pays, 3 millions de Sénégalais enregistrés dans les mutuelles de santé en 5 ans. Aujourd’hui, il y a 650 mutuelles de santé dans 550 communes du Sénégal. Les soins de santé sont gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans ainsi que pour les personnes de plus de 60 ans. Les césariennes sont gratuites, de même que le seront la chimiothérapie pour les cancers féminins et la dialyse dès le mois d’octobre prochain.

Par ailleurs, le Sénégal a signé le pacte citoyen pour lutter contre l’injustice climatique etc.

Invité d’honneur à l’Université de Yale dans le Connecticut, il a expliqué devant plus de 200 étudiants le modèle économique sénégalais. Des étudiants africains, en particulier ceux issus de la Rdc, ont demandé au président Macky Sall s’il était possible que leur pays s’inspire de l’exemple de la stratégie du Plan Sénégal Émergent (PSE).

Comme quoi, l’émergence soutenue avec véhémence depuis 2012, associée aujourd’hui au fast track reste en effet la trame du président Macky Sall.

Jamil Thiam