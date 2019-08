Pour sa prochaine sortie, le lutteur de l’écurie Walo soutient qu’il n’a que deux adversaires dans son viseur, Modou Lô et Gris Bordeaux et que Tapha Tine n’est pas dans ses plans. « Je ne vise pas Tapha Tine. Modou Lô et Gris Bordeaux sont mes seules cibles. Je ne dis pas que je ne vais pas en découdre avec Tapha Tine. Seulement, il ne fait pas partie de mes adversaires préférés « , déclare Lac 2.

Selon lui, son seul objectif, c’est la couronne de roi des arènes et il est temps qu’il se concentre sur les ténors, mais pas sur les espoirs. » Je dois viser la couronne de roi des arènes. C’est mon unique objectif. Je ne veux pas entendre parler d’un combat contre un espoir. C’est fini pour le moment « , avait déclaré le leader de l’écurie Walo.

Pour rappel, Le Cng de lutte avait donné son verdict concernant les recours déposés par les deux lutteurs Boy Niang 2 et Lac de Guiers 2. À l’issue de ce combat du samedi 13 juillet dernier, les deux lutteurs avait fait match nul. Et la Commission de règlement et discipline du Cng a infirmé la décision de l’arbitre et donné la victoire au pensionnaire de l’écurie Walo.