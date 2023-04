L’acrobate rate sa partenaire…elle chute et meurt (vidéo)

L’acrobate ne parvient pas à rattraper sa partenaire qui fait une chute mortelle

Le drame s’est produit il y a quelques jours à Suzhou, près de Shangai, en Chine.

Lors d’un spectacle, un acrobate n’est pas parvenu à rattraper les jambes de sa partenaire.

Sun Moumou a fait une chute d’une quinzaine de mètres, avant de s’écraser au sol.

La jeune femme a été transportée à l’hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures.

L’enquête a révélé que la victime ne portait pas de harnais et est ainsi tombée lorsque son mari Zhang Moumou n’est pas parvenu à la rattraper.

WATCH: A female acrobat died after falling from a height of 10 metres while performing a high-altitude stunt with her partner — reportedly also her husband — on April 15 in Suzhou, China. Netizens observed that the acrobats did not seem to be wearing any safety equipment. pic.twitter.com/4o0qUJnGYJ

— TODAY (@TODAYonline) April 18, 2023