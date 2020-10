L’actrice Adwoa révèle être sortie avec…999 hommes

Adwoa Smart révèle être sortie avec 999 hommes, une place dans le Guinness ?

L’actrice ghanéenne de petite taille, Adwoa Smart, peut figurer dans le Guinness World Records, pour avoir fréquenté 999 hommes dans sa vie. Pourtant, elle dit qu’aucun d’eux n’a prévu de l’épouser, malgré de nombreuses promesses. Elle a également fait savoir qu’elle n’avait jamais acheté ou possédé de voiture de sa vie.

Belinda Naa Ode Oku, communément connue comme Adwoa Smart, a révélé qu’elle était sortie avec un nombre important de 999 hommes. Elle a dit tristement qu’aucun des 999 hommes avec qui elle a eu une relation amoureuse n’était prêt à l’épouser, malgré les nombreuses promesses qu’ils lui avaient faites.

À 55 ans, Adwoa Smart n’a jamais connu de mariage auparavant et n’est pas sûre de connaitre le bonheur d’être femme mariée. Abordant dans sa vie privée, elle a donné le nom de ses parents comme M. et Mme Oku, qui vivaient à Abossey Okai, à Accra. Adwoa Smart a déclaré qu’elle avait dû abandonner l’école au primaire, parce que ses camarades se moquaient d’elle et qu’elle ne pouvait pas supporter ces supplices.

Elle a révélé qu’à 18 ans, elle avait rencontré Nana Yaw qui avait alors 35 ans. Il était l’un des musiciens du populaire Obra Soul Train du Ghana. Elle révèle qu’Adwoa Smart et elles étaient tombés amoureux. Leur relation avait donné naissance à une petite fille qui est malheureusement décédée, après sept mois.

Toujours dans sa recherche de l’élu de sa vie, elle dit avoir de nouveau rencontré un homme d’affaires du nom d’Alex en 1993, qui l’a également quittée après de nombreuses promesses de l’épouser, parce qu’elle avait refusé son idée : d’avoir un bébé avant le mariage.

Notons par ailleurs, Adwoa Smart, qui est atteinte de nanisme, a participé à de nombreux films comme Obra, Matters Of The Heart, Efiewura, Yaa Asantewaa et Black Star 2. L’actrice a récemment révélé dans une interview, n’avoir jamais acheté ou possédé de voiture de sa vie. Ce qui fait pourtant partie de ses rêves, dit-elle.