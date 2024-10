L’affaire des 94 milliards aurait atterri au Pool judiciaire financier

Le dossier «Affaire des 94 milliards» a atterri au niveau du Pool judiciaire financier (PJF). C’est Me Khoureychi Bâ, avocat de Ousmane Sonko, accusateur et accusé dans cette affaire, qui donne l’information dans L’Observateur de ce vendredi. «Le dossier est là-bas et attendez-vous à ce que des gens soient convoqués, aussi bien le plaignant que les personnes incriminées. Ils vont être entendus, ça sûr», assure l’avocat.

Du côté de Mamour Diallo, principal accusé dans cette affaire, on ne confirme pas. «Je ne suis pas au courant de la transmission du dossier au Pool judiciaire financier, et Mamour Diallo ne m’a pas encore saisi de cela», répond Me El Hadji Diouf dans les colonnes du journal.