L’affaire Sonko s’internationalise !

Les images de la série de manifestions intervenues ce mercredi, 3 mars 2021, dans plusieurs quartiers de Dakar suite à la convocation de l’opposant Ousmane Sonko, par le juge d’instruction du 8e cabinet, ont rapidement fait le tour du monde.

De quoi faire réagir le célèbre homme politique français Jean Luc Mélenchon, député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et président du groupe la « France Insoumise ».

Connu pour ses positions radicales vis à vis du pouvoir d’Emmanuel Macron, le député français soutient le leader de Pastef : « L’arrestation pour trouble à l’ordre public de la figure de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko est préoccupante. Je souhaite qu’à Dakar et à Paris les peuples décident de leur avenir dans les urnes et non dans les tribunaux », a-t-il écrit sur Twitter.