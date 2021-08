L’alliance Pds-Pastef-Taxawou-Pur est une demande nationale

Depuis l’annonce de cette nouvelle alliance en gestation des politicards, pseudo-opposants,

font feu de tout bois pour tenter de tuer dans l’oeuf cette future machine de guerre.

Aucun parti politique à lui tout seul ne peut battre la coalition Bby qui est un conglomérat de carriéristes de la politique qui vivent de mandats électoraux.

L’objectif de cette alliance serait de faire comprendre à Macky Sall, après sa victoire usurpée en 2019, qu’il n’a plus la légitimité électorale pour prétendre rêver d’un troisième mandat. Macky sait qu’il a été vomi par le peuple Sénégalais et il ne peut pas réaliser en 02 ans ce qu’il n’a pu réaliser en 09 ans. Sa gouvernance a été couronnée d’un échec total à tout point de vue.

Si Macky perd cette élection, celà matérialisera sa fin de règne avant même la date butoir. Ce qui l’obligera à renoncer à une hypothétique candidature en 2024 et sonnera enfin le glas de la coalition Bby qui est à l’origine de tous les malheurs des Sénégalais.

Il est évident que les partis similaires à des cabines téléphoniques, dont les militants ne pas plus nombreux que les brains d’une boite d’allumettes et qui n’ont jamais rien prouvé sur le plan électoral, n’ont pas la place dans cette cour des grands.

Les petits poucets comme Bougane et Bocoum qui n’ont même pas été en mesure de dépasser le stade des parrainages feraient mieux de raser les murs pour ne pas davantage se ridiculiser. Les élections se dérouleront sur les lieux de vote et non sur les réseaux sociaux ou devant les micros des journalistes.

Il est évident que Macky Sall ne dort plus depuis l’annonce de cette coalition et fera tout pour qu’elle ne se concrétise pas. L’urgence commande aux leaders du Pds-Pastef-Taxawou et du Pur de mettre de côté leurs égos et intérêts crypto-personnels pour combattre ce dictateur. Sans quoi, il écrasera tout sur son passage pour foncer sur le 3eme mandat.

Aminata Sakho

Présidente du Mouvement Karim Président