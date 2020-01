Lamine Diack : « 4 ans hors de Dakar, c’est terrible pour moi »

Le procès de l’ancien patron de la Fédération Internationale d’Athlétisme qui devait se tenir à Paris hier lundi, a été renvoyé pour des problèmes de procédure. Une décision qui ne plaît pas à Lamine Diack qui se dit impatient de rentrer chez lui au Sénégal, où il n’est plus retourné depuis plusieurs années.

« Je regrette le report. J’aimerais qu’on avance rapidement pour que je puisse rentrer à Dakar. Maintenant on va devoir attendre », a-t-il réagi à la sortie du Tribunal. « Je sais que tout le monde s’attend à me revoir à Dakar, j’essaie de me maintenir en position présentable », a soutenu l’homme âgé de 86 ans, indiquant que « 4 ans hors de Dakar c’est terrible » pour lui.

Pour rappel, Lamine Diack est poursuivi pour les délits de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée.