Le Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur Public, Gallo Ba, mandataire du parti du président Macky Sall dans le département de Linguère a procédé dans la ville de son collègue maire et Ministre Aly Ngouille Ndiaye au lancement de la vente des cartes de membres de l’APR dans le département.

Venus des dix neuf collectivités territoriales de la circonscription départementale, les responsables de l’Apr et des militants ont dans l’ensemble déploré le manque d’organisation et les tendances politiques qui animent leur parti. Selon ces derniers, les ténors du parti dans la localité à savoir le maire de Dahra Samba Ndiobéne Ka, Ministre du Développement Communautaire, et le maire de la ville de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye ministre de l’Agriculture sont les principaux animateurs des tendances et le manque de considération dont les militants font l’objet.

Ainsi, la base politique du parti du président Macky Sall dans le département, réclament plus de considération et de responsabilité pour le placement des cartes.

Selon Gallo Ba, malgré les préoccupations des responsables, la mobilisation et l’engagement des militants rassurent et prouvent à nouveau que l’Alliance pour la République est la formation politique la plus majoritaire dans la zone.

A l’en croire, sa mission dans le département de Linguère, est une occasion pour la remobilisation des militants et sympathisants de la coalition Benno bokk et en particulier ceux de l’Apr.

Pour le mandataire du parti, des commissaires politiques seront installés dans chaque commune et chaque responsable aura cinquante (50) cartes à sa disposition qu’il placera à 100 frs l’unité. «L’objectif est d’atteindre 1 million cinq cents mille militants d’Apr en janvier 2023», précise Gallo Ba.

Le maire de Mbacké de conclure que, la délégation qu’il a conduite à Linguère, repart très satisfaite vue la mobilisation.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn