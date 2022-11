Attaques contre les institutions : Papa Malick Youm fait la leçon aux hommes politiques

Politique et sens des responsabilités…Par Papa Malick Youm

Au Sénégal, c’est devenu presque un jeu favori chez certains hommes politiques, activistes et autres leaders d’opinion de s’attaquer impunément et avec véhémence à nos institutions étatiques , religieuses , voire militaires comme si une sorte de schizophrénie collective s’était soudainement emparée de cette once de bon sens qui doit animer et guider tout un chacun pour prendre conscience et comprendre que ces institutions en tant que remparts de notre humanité, représentent pour la nation entière un socle de cohésion sociale et nationale auquel on ne doit sous aucun prétexte lésiner ou badiner à défaut de sombrer tout simplement dans le chaos total.

Nos politiques dans leur combat, quelque soit leur motivation ou leur intention profonde ont tendance à se livrer le plus souvent à un exercice dangereux de banalisation , voire de désacralisation de nos institutions pour des intérêts crypto-personnels ou juste pour assouvir leurs ambitions bassement pouvoiristes et par tous les moyens même inimaginables.Tantôt ce sont les tenants du pouvoir qui sont soupçonnés de vouloir instrumentaliser certaines institutions tantôt c’est l’opposition qui s’acharne sans discernement sur ces mêmes institutions jusqu’ici inexpugnables parce qu’elle estime que ses droits ont été bafoués ou que ses intérêts n’ont pas été pris en compte. Les Sénégalais dans leur majorité se sont retrouvés à la fois groggys et dégoûtés par le spectacle insolite que certains députés de cette 14eme législature nous ont offert lors de l’installation du bureau de cette auguste institution qui est l’Assemblée nationale, comme si cela allait de soi.

Cette agression à la démocratie et à nos institutions à laquelle on a été tous témoins ces derniers temps , mérite une introspection pour ne pas franchir le rubicon. Qu’est-il donc arrivé à notre peuple ? Pourquoi cette violence parfois gratuite ? Comment expliquer et comprendre cette escalade verbale via les reseaux sociaux avec son lot de manipulation,de mensonges, de désinformation, d’intoxication et surtout de terrorisme intellectuel ? Ce sont ces questions qui s’imposent à nous avec acuité. Certes , notre société a connu une évolution certaine dans bien des domaines , ce qui a impacté fondamentalement sur notre vécu et sur notre puissance d’agir et de penser , mais il faut savoir avancer tout en sachant raison garder.On peut faire de la politique sans pour autant s’attaquer à la vie privée d’une personne ou de sa famille.

On peut faire de la politique en se gardant d’insulter ou de calomnier son adversaire qu’importe sa capacité de nuisance intellectuelle.

On peut faire de la politique sans s’attaquer à nos forces de défense et de sécurité, ni divulguer des dossiers estampillés confidentiels parce que la souveraineté nationale ne se négocie pas.

On peut faire de la politique sans faire dans la diffamation , ou la diffusion de fausses informations , ou encore appeller à une incitation à la violence.

On peut faire de la politique tout en prenant d’infinies précautions pour ne pas glisser dans un discours de haine ,de séparatisme , d’ethnicisme ou d’insurrection.

Au contraire , Il est bien possible de faire de la politique de façon très responsable, même de façon radicale sans pour autant poser le moindre acte allant dans le sens de faire basculer ce pays dans le precipice, dans l’incertitude et le chaos qui ne profite à personne , sinon nous diviser et nous détruire tout simplement.

Ainsi , pour parer à toutes ces tentations périlleuses, pour le devenir de la nation, nous devons tous garder à l’esprit qu’en dépit de nos positions, appartenance et convictions , nous sommes tous mûs par le commun vouloir de vie commune qui constitue le ciment de notre nation.

C’est vraiment dommage et triste de voir des Sénégalais bon teints souhaiter une défaite de l’équipe du Sénégal à la coupe du monde sous le seul mobile qu’ils ont un agenda politique et électoral à gérer. Peut-on parler réellement de patriotisme quand on nage à contre-courant des aspirations de sa jeunesse et de son peuple? L’homme politique ne doit pas se laisser dévorer et consumer par ses ambitions politiques si nobles soient elles. Cette attitude, si on y prend garde peut constituer un terreau favorable à la tyrannie , au fanatisme et à la dictature rampante.

Le peuple sénégalais doit regarder la réalité en face et apprendre à se faire respecter. Autant le peuple doit exercer son droit de regard et de critique sur toutes les activités du gouvernement , qui a en charge nos derniers et notre signature autant ce même droit de regard et de critique doit s’appliquer à ceux qui aspirent un jour à nous gouverner. C’est pourquoi le peuple doit dénoncer jusqu’à la dernière énergie les hommes politiques qui méprisent leurs concitoyens et qui trahissent leur parole.

Comment un député peut -il s’abonner absent en plein marathon budgétaire , une session cruciale dans la gestion des affaires de la cité , alors que le peuple l’a élu pour faire ce travail ?

Comment peut-on vendre à ses électeurs cette idée lumineuse du non cumul de mandats et trahir honteusement son serment une fois élu ? Comme quoi, le respect de la parole donnée n’incombe pas exclusivement aux tenants du pouvoir mais aussi aux aspirants.

Au sénégal , nos politiques agissent d’une façon qui ne nous honore pas toujours. c’est pourquoi, l’électeur doit mettre un terme à cette pratique politicienne afin que la maturité démocratique , la lucidité intellectuelle et la clairvoyance politique qui font notre fierté aux yeux du monde, continuent à être notre marque déposée dans notre continent et même au delà.

Papa Malick Youm